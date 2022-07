Roma, per Dybala niente amichevole con lo Sporting

19-07-2022 19:45

Paulo Dybala non ci sarà nell’amichevole della Roma contro lo Sporting Lisbona. L’attaccante argentino non è infatti partito con i suoi nuovi compagni di squadra, dato che mancano ora gli ultimi dettagli prima dell’annuncio ufficiale del suo trasferimento in giallorosso.

Intanto, la Roma ha scelto però quale sarà il giorno di Dybala. Il prossimo 6 agosto il giocatore verrà infatti presentato ufficialmente in conferenza stampa. In quel giorno i giallorossi di José Mourinho faranno una partita per la pace con lo Shakhtar Donetsk.