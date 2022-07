Roma: il neoacquisto Dybala ha scelto il numero di maglia

18-07-2022 20:28

La telenovela Paulo Dybala è finalmente giunta al suo termine, con un epilogo che sino a pochi giorni orsono sembrava impossibile.

Come è noto, l’attaccante argentino ha scelto la proposta della Roma per intercessione di Josè Mourinho che lo ha voluto fortemente per il suo progetto.

L’ex Juventino ha da poco terminato le visite mediche a Villa Stuart ed ha preso un volo per Algarve, dove si aggregherà ai nuovi compagni.

Per quanto riguarda il numero di maglia, il talento di Laguna Larga ritorna alle origini scegliendo il 21.

