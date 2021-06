Serie A, Cassano dice la sua su Conte, Mourinho e Inzaghi

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni de Il Giornale, Antonio Cassano ha attaccato il calcio italiano, da lui definito vecchio: “Prendete l’Inter: Simone Inzaghi ha preso il sostituto perfetto di Antonio Conte perché gioca con lo stesso sistema praticato alla Lazio dove però aveva più qualità. Simone deve stare attento a San Siro, è un giudice severissimo”.

Sull’addio di Conte all’Inter, Cassano ha aggiunto: “Chi vince ha sempre ragione. Conte ha fatto benissimo, ha tenuto unito il gruppo nella tempesta degli stipendi non pagati, ma aveva un solo obiettivo da centrare. L’ha fatto perché la Juve ha sbracato, il Milan ha retto finché ha potuto, l’Atalanta ha fatto il suo. Ma non bisogna dimenticare l’eliminazione dalla Champions. E poi rifletto: se vince e va via dalla Juve, se vince e va via dal Chelsea e ancora dall’Inter, c’è qualcosa che non va”.

Cassano non ha dubbi sulle qualità di José Mourinho: “È una sfida molto affascinante. Se Mourinho è quello del primo Chelsea, dell’Inter e del Real Madrid, senti cosa ti dico, può anche vincere lo scudetto a Roma. Se invece Mourinho è l’ultimo, allora rischia grosso perché Roma ti trita! Se sale sulla giostra invece il binomio può risultare perfetto”.

OMNISPORT | 07-06-2021 12:25