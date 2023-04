Serie A, colpo del Bologna a Bergamo. Tris Cremonese contro la Samp

I rossoblu si sono imposti alla Dacia Arena per 2-0

08-04-2023 18:30

Momento da favola per il Bologna di Thiago Motta, che si impone per 2-0 a Bergamo contro l’Atalanta in una partita valida per la 29esima giornata di Serie A e continua la sua corsa verso le zone alte della classifica e il sogno Europa.

I rossoblu hanno battuto per 2-0 i nerazzurri grazie alle reti nella ripresa di Sansone al 49′ su assist di Barrow e Orsolini di sinistro all’87’. La vittoria permette agli emiliani di salire a 43 punti all’ottavo posto, mentre i bergamaschi erano fermi al sesto.

Nell’altra partita delle 16.30 la Cremonese ha espugnato il Ferraris battendo la Sampdoria per 3-2 nella sfida tra disperate, Leris e Lammers vanno in gol per i padroni di casa, Giglione e Lochoshvili a segno per gli ospiti. Nel finale Sernicola segna la rete della vittoria al 95′ che tiene ancora accesa la speranza della salvezza: in classifica i grigiorossi sono roa diciannovesimi a 16 punti, scavalcando proprio i blucerchiati, ultimi a 15.