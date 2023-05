Serie A 2022-2023, Cremonese-Bologna: le probabili formazioni

Niente da fare per Dessers, che non recupera, e coppia d'attacco Ciofani – Okereke. Arnautovic guida gli emiliani

20-05-2023 09:08

Ultimi spiccioli di speranza di salvezza per la Cremonese oggi alle 15 contro il Bologna: conta solo vincere. Ballardini deve rinunciare a Dessers, che non recupera, e dunque si affida alla coppia d’attacco Ciofani – Okereke. Torna in regia Castagnetti. Dall’altra parte, Arnautovic guida gli emiliani, con Orsolini e Barrow ai suoi lati. Ballottaggio Ferguson – Moro per la mediana, torna in difesa Lucumì.

Ecco le probabili formazioni:

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Meité, Valeri; Okereke, Ciofani. All. Ballardini .

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumì, Cambiaso; Ferguson, Schouten, Dominguez; Orsolini, Arnautovic, Barrow. All. Motta.