Serie A, Crotone-Bologna: probabili formazioni

Sabato pomeriggio alle ore 15.00 va in scena il primo anticipo del sabato che vede di fronte Crotone e Bologna.

Dopo la bella vittoria sul Torino, i calabresi sono andati nuovamente ko contro la Lazio nell’ultima partita e la zona salvezza adesso è lontana per 8 punti. Più tranquilli i felsinei con i loro 31 punti in classifica, dopo il bel successo contro la Sampdoria.

Per la gara contro il Bologna, mister Cosmi rischia di fare a meno di Reca, Luperto e Marrone, oltre a Cigarini. Sono comunque pochi i dubbi in vista della fondamentale gara dello Scida contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic che finalmente vede svuotarsi l’infermeria. Ai box solo due giocatori, ovvero Santander e Faragò e quindi, per il mister rossoblù c’è solo qualche ballottaggio da sciogliere prima del fischio d’inizio, soprattutto nel reparto offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Djidji, Golemic; Pereira, Molina, Benali, Messias, Rispoli; Ounas, Simy. All. Cosmi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

OMNISPORT | 19-03-2021 10:16