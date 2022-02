Serie A: designati gli arbitri per gli anticipi di venerdì

23-02-2022 15:52

Ecco il comunicato ufficiale comparso sul sito dell’AIA per quanto riguarda le designazioni ufficiali degli arbitri che dirigeranno le due partite di Serie A di venerdì: “Si rendono noti i nominativi dell’Arbitro, degli Assistenti, del IV Ufficiale, del V.A.R. e dell’A.V.A.R. che dirigeranno le gare Milan – Udinese e Genoa – Inter, valide per la 8° giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2021/22, in programma Venerdì 25 Febbraio”.

MILAN – UDINESE Venerdì 25/02 h. 18,45

MARCHETTI

GALETTO – DI VUOLO

IV: GARIGLIO

VAR: GUIDA

AVAR: CARBONE

GENOA – INTER Venerdì 25/02 h. 21.00

CHIFFI

PRENNA – VECCHI

IV: COLOMBO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: TOLFO

