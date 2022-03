Serie A: Dybala e il solito Vlahovic portano la Juve a -1 dall'Inter

20-03-2022 16:54

La Juventus ha battuto per 2-0 la Salernitana in casa in una delle partite delle 15 della trentesima giornata di Serie A: i bianconeri, a segno con Dybala e Vlahovic, grazie a questo successo confermano la loro quarta posizione e si portano ad un solo punto dall’Inter terza, in vista del confronto diretto in programma tra due settimane dopo la sosta. I campani restano ultimi in classifica.

LA GARA

Juventus in pieno controllo fin dai primi minuti. I bianconeri partono forte e passano in vantaggio subito al 5′ grazie all’uomo più discusso in questi giorni, Paulo Dybala, a segno con un tiro preciso su assist di prima di Vlahovic. La Salernitana non riesce a reagire, la Vecchia Signora si divora il vantaggio due volte con Vlahovic e Dybala. Al 29′ il raddoppio dei torinesi: cross di De Sciglio e colpo di testa di Vlahovic che incorna il 2-0.

Nella ripresa parte meglio la Salernitana, Szczesny devia in corner la conclusione di Verdi al 67′. Al 75′ il portiere polacco si ripete, questa volta con una grande parata sul tiro di Bonazzoli che stava per riaprire il match. Poche emozioni nel finale di partita, la squadra di Allegri controlla e incamera altri tre punti, riscattando il ko in Champions e mettendo pressione all’Inter in vista del derby d’Italia.

