Serie A, è tempo di mercato dopo i Mondiali: i calciatori da aggiudicarsi

24-12-2022 20:00

Mondiali finiti, è tempo per le squadre di pensare alla Serie A. Prima di tornare in campo però, alcuni club stanno lavorando sul mercato per rinforzare la rosa, ma ovviamente ci sarà tempo fino al 31 gennaio. Diversi nomi importanti stanno circolando in questi giorni e non è da escludere qualche acquisto di spessore nelle prossime settimane.

Mercato, le mosse di Inter, Juve e Milan

Giorgio Scalvini è il prossimo gioiello che potrebbe generare introiti davvero importanti. L’Inter si sta già muovendo ma la concorrenza prevede anche top club europei. L’Atalanta però è stata chiara: a gennaio non parte per meno di 50-60 milioni. I nerazzurri si stanno muovendo anche per l’attacco: la tentazione più calda è quella di Marcus Thuram ma l’operazione non è facile.

Non solo l’Inter, anche Juventus e Milan si stanno muovendo sul mercato nonostante una classifica migliore dei nerazzurri. I veri acquisti di Allegri però saranno i rientri di Pogba, Chiesa e Di Maria, il club bianconero intanto guarda con attenzione Fresneda e Karsdorp, quest’ultimo in rottura con la Roma.

Il Milan invece sta cercando un sostituto di Maignan ma l’operazione Sportiello con l’Atalanta è piuttosto complicata. Il nome più importante è però quello di uno dei protagonisti dei Mondiali in Qatar: Zyech. Lo scoglio però per il fuoriclasse marocchino è l’ingaggio.

Napoli e Lazio stregati dal Marocco, Roma da Frattesi

A proposito del Marocco, anche il Napoli sta seriamente pensando di fare a Spalletti un regalo in ottica scudetto: Ounahi dell’Angers, tra le rivelazioni in Qatar. Giuntoli sta seguendo anche la situazione di Lazar Samardzic dell’Udinese.

Capitolo romane: la Lazio valuta Walid Cheddira del Bari, anche lui del Marocco e reduce dai Mondiali. I giallorossi invece hanno un solo nome in mente: Davide Frattesi. Se il recupero di Wijnaldum procedesse a rilento, si potrebbe tentare subito l’assalto al centrocampista valutato 30 milioni dal Sassuolo.