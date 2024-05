Empoli-Roma 2-1, Corsi: "Grande impresa. Vogliamo difendere questa realtà". De Rossi critica i suoi

Le parole del presidente dell'Empoli al termine della sfida. Le dichiarazioni anche degli allenatori Davide Nicola e Daniele De Rossi

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Il gol di Niang in pieno recupero regala la salvezza all’Empoli. Al Castellani, gli azzurri hanno mandato ko la Roma di De Rossi conquistando gli ultimi tre punti necessari a conquistare la permanenza in Serie A. Al gol di Cancellieri dopo dieci minuti, ha risposto Aouar nel recupero del primo tempo, ma è Niang ad aver fatto esplodere di gioia il Castellani con il gol decisivo al 93′.

Entusiasmo incontenibile per gli azzurri, che scrivono la storia conquistando la salvezza per la terza volta consecutiva. La Roma chiude il campionato al sesto posto vedendo sfumare la possibilità di partecipare alla prossima Champions, per effetto della vittoria dell’Atalanta contro il Torino.

Presidente Corsi: “Annata difficile, risultato straordinario”

Le parole del presidente dell’Empoli, in compagnia della figlia Rebecca ai microfoni di DAZN:

Mi sento in trance, ancora ci dobbiamo rendere conto di quest’impresa. È stata un’annata difficile, ma la squadra da gennaio ha avuto un piglio differente. È stato qualcosa di straordinario, ho affrontato alcune difficoltè di vario tipo che non mi erano mai capitate. Voglio sottolineare che abbiamo dei valori che facciamo fatica a difendere, ma ce la metteremo tutta. Esprimo il dispiacere per il presidente Stirpe del Frosinone, è una persona straordinaria.

Il presidente ha concluso:

Qui Rebecca è testimone di tutto ciò che affrontiamo tutti i giorni con questo gruppo di lavoro. Mister Nicola è uno specialista e lo si capisce lavorandoci giorno dopo giorno. Dal punto di vista caratteriale è fantastico, non trova mai nulla di negativo o di difficile. E così ha cambiato il modo di fare della squadra. Capienza stadio? Ci stiamo lavorando.

De Rossi: “Non si può subire un gol del genere”

Le dichiarazioni di Daniele De Rossi al termine della sfida:

La differenza la fanno tante cose nel calcio. Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare, ma ci sono troppe cose da magliorare. L’attenzione difensiva, il tenere tanto palla e tirare poco, specialmente con tutte quelle ripartenze. Nella prossima stagione, valuteremo tantissime cose, anche tenendo in considerazione di questa partita. Il gol nel finale? Anche con la difesa a quattro non lo puoi concedere. Non si può subire questo gol in Serie A.

Il tecnico dei giallorossi ha proseguito:

Ghisolfi? Ci siamo confrontati sulla costruzione della rosa e su qualche nome. Stasera è prematuro e irrispettoso parlare di questo. Di Francesco? Non credo abbia voglia di sentire il mio messaggio. Questo è il nostro lavoro, ma non è un allenatore che meritava di retrocedere. Questo gol all’ultimo che ha penalizzato un ragazzo che stimo fa ancora più male.

Nicola: “Salvezza coraggiosa con un gruppo fantastico”

Le dichiarazioni di Davide Nicola dopo la partita: