Serie A femminile, il Milan esonera Maurizio Ganz ma i social prendono di mira Pioli

Il Milan decide per l’esonero di Maurizio Ganz, allenatore della squadra di serie A femminile ma sui social i tifosi rossoneri fanno ironia: la speranza era l’addio di Stefano Pioli

20-11-2023 18:11

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Un avvio di campionato difficile e come sempre la soluzione è quella di allontanare l’allenatore. A farne le spese in questa circostanza è Maurizio Ganz, esonerato dal Milan femminile. Il tecnico paga un brutto avvio di campionato con soli 9 punti nelle prime 8 giornate di campionato.

Milan femminile: l’esonero di Maurizio Ganz

L’avventura di Maurizio Ganz alla guida del Milan nella serie A di calcio femminile si chiude con un esonero e con il comunicato del club: “AC Milan ringrazia Maurizio Ganz e affida Davide Corti la conduzione tecnica della squadra. Il Milan comunica di avere esonerato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra femminile Maurizio Ganz. A Maurizio fanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività svolta in queste quasi cinque stagioni di lavoro insieme, per l’impegno la serietà e la correttezza professionale. La conduzione tecnica della squadra è affidata a Davide Corti che lascia il suo incarico di allenatore della primavera femminile”.

La storia di allenatore di Maurizio Ganz

Dopo il ritiro da giocatore, Maurizio Ganz soprannominato dai tifosi “el segna semper lu”, ha cominciato quella di allenatore collaborando sin da subito con le giovanili del Milan. Nel 2012 l’esperienza alla guida della squadra Beretti del Varese. Nel 2014 ha allenato in Svizzera prima di ottenere il master per allenatore professionista di Prima Categoria-Uefa Pro. Dal 2019 è arrivato alla guida del Milan femminile concludendo una volta secondo il campionato e poi per tre volte al terzo posto.

Milan, esonerato l’allenatore…ma non è Pioli

Il comunicato del Milan sull’esonero di Maurizio Ganz ha generato immediatamente del trambusto sui social. Il cammino dei rossoneri in serie A sotto la guida di Stefano Pioli è finito più di una volta nel mirino dei tifosi nerazzurri e i tempi di “Pioli is on fire” sembrano appartenere al passato. E così quando l’annuncio dell’esonero di Ganz fa la sua comparsa su Twitter si scatena l’ironia dei tifosi: “La prima riga mi ha dato un barlume di speranza, la seconda mi ha spezzato il cuore”, scherza David. Mentre Mario scrive: “Cacciano tutti tranne lui”. E ancora: “Fino alla parola femminile era la cosa più bella che si poteva leggera su Twitter”.