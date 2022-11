Serie A femminile – La Roma attende la Samp, Juve in trasferta a Parma

18-11-2022 11:21

Due amichevoli non troppo fortunate per l’Italia di Milena Bertolini hanno tenuto banco nelle ultime settimane ma ora è tempo di tornare a parlare di serie A

Il campionato femminile non si fermerà più fino all’11 dicembre mettendo in fila cinque turni importanti per delineare chi chiuderà davanti a tutti questo 2022.

Si inizia sabato con due anticipi: da un lato la Roma fresca vincitrice della Supercoppa Italiana che alle 12.30 se la vedrà, tra le mura amiche con la Sampdoria.

Alle 14.30, invece, è previsto il fischio d’inizio di Parma – Juventus con le bianconere decise nel non voler fare più passi falsi per accorciare le distanze dalla capolista.

Domenica spazio a Sassuolo – Pomigliano (ore 12.30), al derby lombardo tra Milan e Como (ore 14.30) e al big match Fiorentina – Inter (ore 14.30) rispettivamente seconda e terza forza del campionato.