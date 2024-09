Fiorentina-Monza 2-2: Djuric e Maldini inguaiano Palladino. Kean e Gosens lo salvano

Doppio vantaggio brianzolo poi la viola si riscatta nei due finali di tempo anche se manca l'appuntamento con la prima vittoria stagionale

Più che crisi è un progetto che non è ancora partito. La Fiorentina soffre in casa contro il Monza e va immediatamente sotto con i colpi di Djuric prima e di Maldini poi. Poco prima del duplice fischio, arriva il sigillo di Kean a rimettere in pista i viola. Nella ripresa i toscani fanno fatica a rendersi pericolosi dalle parti di Turati. Nel finale poi sbuca Gosens, all’esordio, che sfrutta l’angolo di Adli per trovare l’ormai insperato 2-2. Si salva Palladino ma sono tanti i rimpianti per la squadra di Nesta.

Le scelte di Palladino e Nesta

Non sono partite bene le avventure di Raffaele Palladino e Sandro Nesta sulle panchine di Fiorentina e Monza. Ma siamo soltanto all’inizio e c’è tutto il tempo per rimediare. Il tecnico dei gigliati lancia subito l’ultimo arrivato Gosens (“conosce già il sistema di gioco” la motivazione data nell’intervista pre-match) con Kean punto di riferimento offensivo. L’allenatore dei brianzoli, invece, non può contare su Dany Mota ed opta per Maldini e Caprari alle spalle del centravanti Djuric. Moduli speculari per le due compagini.

Il doppio gancio del Monza gela i viola

Proprio il Monza colpisce al primo tentativo. A mandare in crisi il suo vecchio allenatore ci pensa Djuric, bravo ad anticipare Biraghi sul primo palo sfruttando il cross basso di Pedro Pereira. A rendere ancor più drammatico il momento dei viola ci pensa Maldini che fredda Terracciano e sigla il 2-0 per gli ospiti. Poco prima del fischio finale del primo tempo arriva il sigillo di Kean con una zampata che sfrutta alla perfezione la sponda di Ranieri.

E’ subito Gosens: così ha salvato la Fiorentina

Il gol dell’ex attaccante della Juve rianima la Fiorentina che si era limitata ad avere il controllo del pallone senza mai affondare seriamente. Nella ripresa, invece, i viola alzano il ritmo e provano pure attraverso i cambi a rimettersi in carreggiata. La linfa nuova innestata da Palladino non porta però il risultato sperato. Ancora Kean sfiora il gol nel finale ma Turati salva. La svolta arriva nel recupero del secondo tempo quando Gosens sbuca di testa sull’angolo di Adli e salva i toscani dalla sconfitta.

Top e flop della Fiorentina

Kean 6,5 Soffre la marcatura di Marí ma trova comunque la maniera di timbrare il cartellino.

Beltran-Colpani 5 Non si vedono e non si sentono.

Biraghi 5 Si fa bruciare da Djuric in occasione del gol.

Top e flop del Monza