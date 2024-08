Fiorentina-Venezia 0-0, moviola: rabbia Biraghi su Sozza, tutti gli episodi dubbi

La prova dell’arbitro lombardo nella gara della seconda giornata di serie A al Franchi analizzata ai raggi X, il fischietto di Seregno neha ammoniti 3

Considerato fra i migliori prospetti emergenti dell’arbitraggio in Italia, Simone Sozza dopo una stagione super tre anni fa è andato alternando prestazioni positive ad altre al di sotto del suo talento. Il 36enne fischietto cresciuto nella sezione di Seregno, paesino della Brianza in provincia di Monza, scelto per Fiorentina-Venezia, gode di alta stima da parte del designatore Rocchi che ha dimostrato di considerarlo alla pari dei migliori della Can ma come se l’è cavata l’arbitro lombardo al Franchi?

I precedenti di Sozza con Fiorentina e Venezia

Con Sozza i viola non avevano ottimi precedenti: nelle tre gare dirette dall’arbitro della sezione di Seregno, la Fiorentina aveva sempre perso. Nella stagione 2021/22, ha diretto Fiorentina-Napoli 1-2 e Juventus-Fiorentina 1-0. Mentre nella stagione 2022/23 fu l’arbitro di Milan-Fiorentina 2-1, per i viola segnò Barak ma ci furono polemiche legate a un rigore non fischiato per i viola su fallo di Ikone. Per quanto riguarda il Venezia, Sozza aveva diretto i lagunari per sette volte dove il Venezia ha vinto tre volte, pareggiato due e perso due partite.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Cavallina, con Manganiello IV uomo, Serra al Var e Massa all’Avar, l’arbitro ha ammonito 3 giocatori: Oristanio, Zampano, Ellertson

Fiorentina-Venezia, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 14′ sbracciata di Oristanio su Biraghi, che lamenta di aver preso un pugno in faccia ma per l’arbitro non c’è fallo. Il capitano viola è una furia e deve essere fermato dai compagni e dagli avversari. Al 21′ però Oristanio non la fa franca: ancora una sbracciata, stavolta ai danni di Amrabat e scatta il giallo. Al 31′ rocambolesca azione in area veneta, miracolo del portiere su Kouame con la palla che non supera la linea di porta (come confermato anche dalla goal line technology), sul rimpallo ci prova Dodo che viene murato da una carambola tra due giocatori del Venezia: i viola chiedono il rigore ma Ellertson ha le braccia composte e la colpisce solo di schiena. Disavventura lieve per Sozza al 41′: l’arbitro cade su una ripartenza della Fiorentina ma si rialza subito. Al 47′ contatto in area Altare-Parisi, il viola va giù ma l’arbitro lascia correre. Al 62′ giallo per Zampano che trattiene vistosamente Dodo bravo a saltarlo secco. Ammonito anche Mandragora all’86’ che è costretto a strattonare Ellertsson. Come già successo in Conference col Puskas i viola pareggiano e la gara finisce 0-0 tra i fischi del pubblico.