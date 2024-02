Serie A, Genoa-Atalanta: De Ketelaere, gol super ed esultanza polemica verso la Gradinata Nord. È bufera

Prima la prodezza, poi la provocazione: momenti di tensione a Marassi nel corso di Genoa-Atalanta, dopo la clamorosa giocata di CDK valso il vantaggio nerazzurro.

11-02-2024 18:45

Prima la prodezza, poi la polemica. Momenti di tensione a Marassi nel corso di Genoa-Atalanta, subito dopo la gran giocata di Charles De Ketelaere al minuto numero 23. Il belga, infatti, si è reso protagonista di un’esultanza polemica, forse provocatoria, nei confronti della Gradinata Nord, cuore pulsante del tifo genoano. Un gol che ha innescato una mini-rissa e, soprattutto, un gran numero di polemiche sui social network, dove attorno a CDK si è scatenata una piccola bufera.

Genoa-Atalanta, il gol meraviglioso di De Ketelaere

Tutto è cominciato con una magìa di rara bellezza dell’ex fantastista di Bruges e Milan. Minuto 23 del primo tempo a Marassi, ripartenza atalantina: tocco filtrante di Scamacca per De Ketelaere appostato al limite dell’area, stop e girata di prima intenzione col sinistro a beffare il portiere genoano. Un gol meraviglioso, meritevole degli applausi di tutti gli appassionati di calcio, non soltanto dei tifosi atalantini. Ma è a questo punto che De Ketelaere ha compiuto il “fattaccio”.

CDK, esultanza polemica: mani alle orecchie verso la Nord

Il belga, infatti, subito dopo la marcatura sulle prima è rimasto fermo, completamente immobile. Poi, dopo alcuni secondi, si è portato le mani alle orecchie e ha guardato fisso verso la Gradinata Nord. Una sorta di gesto di sfida, o almeno come tale è stato interpretato da alcuni giocatori del Genoa e dalla stessa tifoseria rossoblu. Chi ha avuto la reazione più forte è stato Sabelli, che si è subito avvicinato a De Ketelaere. Poi gli si è avvicinato di nuovo e l’ex milanista è sembrato quasi scusarsi. Momenti di tensione anche tra le rispettive panchine, con Gilardino che ha invitato i suoi alla calma e Gasperini che non s’era accorto di nulla. Alla fine De Ketelaere è stato ammonito.

L’esultanza di De Ketelaere scatena i tifosi sul web

Sui social sono in tanti a commentare la giocata di De Ketelaere. Soprattutto i milanisti. “Ma quindi non era un brocco?”, scrive Fabio. “Pensa che pur di darlo via hanno licenziato la bandiera della squadra”, un altro commento. C’è chi non è d’accordo col giallo: “La trovo una enorme str…”. Chi invece stigmatizza il gesto dell’attaccante: “Però quel gesto se lo poteva risparmiare”. E ancora: “Fossi stato in Sabelli altro che buffetto”. E non è finita: “Potenziale fuoriclasse, ma finché fa ste cose rimane un bambino”.