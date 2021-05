Serie A, Genoa-Atalanta: le probabili formazioni

La 37a giornata di Serie A si apre a Marassi con la sfida tra Genoa e Atalanta. Dopo il successo colto a Bologna nel turno infrasettimanale che è valso la salvezza aritmetica per gli uomini di Ballardini, il Grifone ospita l’Atalanta in piena lotta Champions.

Il tecnico rossoblù riproporrà una formazione molto simile a quella scesa in campo al Dall’Ara. Scamacca e Shomurodov è infatti la coppia favorita in attacco con Destro e Pjaca che partiranno dalla panchina. Out Pellegrini, Biraschi e Criscito mentre Zajc è avanti rispetto a Rovella che potrebbe entrare a gara in corso.

Gasperini ha un grande dubbio legato all’utilizzo di Toloi. Confermati Muriel, Pessina e Malinovskyi con Zapata unica punta nel 4-2-3-1 di Gasperini che spera di trovare altri tre punti fondamentali per ottenere un posto nella prossima Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Cassata; Shomurodov, Scamacca. All. Ballardini

Atalanta (4-2-3-1): Gollini; Hateboer, Romero, Djimsiti, Gosens; de Roon, Freuler; Malinovskyi, Pessina, Muriel; Zapata. All. Gasperini

OMNISPORT | 14-05-2021 09:40