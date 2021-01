Serie A, Genoa: ecco da dove passa la salvezza

La corsa alla salvezza si fa sempre più serrata e il Genoa di mister Ballardini sembra davvero aver trovato i giusti equilibri e gli stimoli per poter lottare fino alla fine, verso l’agognato traguardo della permanenza in Serie A.

La cura Ballardini funziona: 8 punti in 5 partite sono un buonissimo bottino, soprattutto se si considera quanto fatto da Maran in 13 match. Le vittorie contro Spezia e Bologna,hanno dato morale e ossigeno e i due pareggi contro Lazio e Atalanta una grande consapevolezza delle proprie qualità.

E proprio dal calendario il Grifone può contare su un alleato importante. Si perchè le prossime due gare sono un crocevia importante e ci diranno certamente qualcosa in più sul prosieguo del campionato dei rossoblu. Domenica alle 15 arriverà al “Ferraris” il Cagliari di Di Francesco, avversario da non sottovalutare e che in classifica ha soltanto un punto in meno. Vincere vorrebbe dire affrontare il girone di ritorno con il vento in poppa e soprattutto mandare in crisi totale e mettersi dietro in classifica un’altra formazione che dovrà lottare per la salvezza. Il 31 gennaio invece sarà la volta della trasferta sul campo del Crotone: i calabresi di Stroppa cercano di rialzare la testa pur rimanendo il fanalino di coda del campionato…Insomma due gare da cuore rossoblu. Due gare da non sbagliare.

OMNISPORT | 20-01-2021 10:28