Serie A, Genoa-Fiorentina: le probabili formazioni

Primo, vero esame da grande per la Fiorentina, che dopo le convincenti vittorie su Torino e Atalanta affronta il Genoa nel secondo anticipo della quareta giornata alle ore 15 a Marassi per spiccare definitivamente il volo verso l’altissima classifica e candidarsi per una stagione da protagonista.

I viola avranno però di fronte un avversario che si è a propria volta sbloccato con la portentosa rimonta di Cagliari, da 0-2 a 3-2, che ha permesso alla squadra di Ballardini di conquistare i primi punti della stagione dopo le sconfitte contro Inter e Napoli.

Facile quindi immaginare una sfida a viso aperto, soprattutto da parte della squadra di Italiano, ex giocatore del Genoa e più volte avvicinato alla panchina del Grifone.

I rossoblù dovrebbero ripartire dal 3-5-2, nonostante la svolta a Cagliari sia coincisa con il passaggio al 4-2-3-1: Ekuban favorito su Pandev per una maglia da titolare in attacco al fianco di Destro, Fares titolare con Cambiaso spostato a destra.

Novità nella Fiorentina: in porta torna Dragowski, in difesa debutto da titolare per Odriozola e avvicendamento tra Igor e Martinez Quarta, in mezzo si rivede dall’inizio Castrovilli.

Genoa-Fiorentina, le probabili formazioni.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Maksimovic, Criscito; Cambiaso, Rovella, Badelj, Touré, Fares; Destro, Ekuban. All.: D. Ballardini.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All.: V. Italiano.

OMNISPORT | 18-09-2021 09:15