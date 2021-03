Serie A, Genoa-Udinese: probabili formazioni

Match importante in programma a Marassi tra il Genoa di mister Ballardini e l’Udinese di Gotti: calcio d’inizio alle ore 20.45 di sabato sera.

La sfida metterà di fronte due formazioni che stanno cercando di tirarsi fuori dalla lotta per la salvezza con il grifone che cerca il ritorno alla vittoria dopo un’astinenza che dura da cinque partite – due sconfitte e tre pareggi – mentre i friulani vogliono continuare col ruolino incredibile che nelle ultime nove sfide si è stato interrotto solo dalla sconfitta contro la Roma.

Ballardini dovrà rinunciare agli squalificati Destro e Masiello, all’infortunato Pellegrini mentre è in dubbio la presenza dell’acciaccato Pandev. In porta ritornerà titolare Perin, mentre la coppia d’attacco dovrebbe essere costituita da Scamacca e Shomurodov anche se Pjaca oppure il recupero di Pandev potrebbero mettere in pericolo la titolarità dei due.

Nell’infermeria dei friulani sono fermi Pussetto, Samir e Jajalo, con Ouwejan e Deulofeu le cui presenze sono in dubbio per le condizioni fisiche non eccellenti. Llorente sarà l’attaccante centrale con Pereyra a suo supporto che agirà come trequartista.

PROBABILI FORMAZIONI

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Scamacca, Shomurodov. All. Ballardini

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Nuytinck, Bonifazi; Larsen, De Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Pereyra; Llorente. All. Gotti

OMNISPORT | 12-03-2021 12:44