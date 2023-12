Serie A, gli squalificati dal Giudice Sportivo: le decisioni su Politano, Osimhen, Cambiaso e caso Makoumbou

Tutti i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo la diciassettesima giornata di Serie A: l'elenco degli squalificati e la decisione sul caso razzismo in Verona-Cagliari.

24-12-2023 15:46

Si dice che a Natale siano tutti più buoni, in realtà a leggere l’elenco degli squalificati dal Giudice Sportivo per la prossima giornata – o le prossime – di Serie A, ci si imbatte in una lista di “cattivi” più nutrita che mai. Quante giornate di squalifica hanno rimediato Politano e Osimhen, che hanno lasciato il Napoli in nove contro la Roma? È vero che Cambiaso salterà il prossimo match della Juventus dopo il giallo rimediato a Frosinone? E quali decisioni sono state adottate dopo gli incresciosi cori nei confronti del cagliaritano Makoumbou a Verona?

Giudice Sportivo: un turno di squalifica per Politano e Osimhen

Una giornata di stop, senza ulteriori aggravanti, per Politano e Osimhen, espulsi all’Olimpico nell’ennesima serataccia del Napoli di questo amaro campionato post Scudetto. C’era qualche timore soprattutto per Politano, espulso per fallo di reazione (in realtà un semi impercettibile calcetto dopo una vistosa trattenuta di Zalewski): invece l’esterno salterà solo il match del Maradona contro il Monza, come del resto il nigeriano, che potrebbe tornare a giocare col Napoli addirittura a febbraio inoltrato, se la sua Nigeria dovesse arrivare fino in fondo in Coppa d’Africa.

Juve, squalificato Cambiaso: salterà la prossima sfida con la Roma

Un turno di stop, come ampiamente nelle previsioni, anche per lo juventino Cambiaso, ammonito da Mariani nel corso della sfida sul campo del Frosinone. L’esterno di Allegri era diffidato e, nonostante il cartellino giallo estratto dal fischietto di Aprilia sia apparso un po’ severo, tutto l’ambiente bianconero aveva subito messo in conto la sua assenza nel prossimo, intrigante match di campionato allo Juventus Stadium contro la Roma di Mourinho.

Serie A: tutti gli squalificati dopo la diciassettesima giornata

E gli altri squalificati? Chi sono e quante giornate di squalifica hanno rimediato i calciatori espulsi o ammoniti nell’ultimo turno di campionato prima del Natale? Due turni di stop al leccese Banda, espulso nel finale del match di San Siro contro l’Inter. Un turno invece, come detto, per Politano e Osimhen del Napoli, Makoumbou del Cagliari (su cui torneremo più avanti) e Fiorillo della Salernitana, tutti puniti col rosso. Un turno di stop anche per gli altri ammoniti in diffida: oltre a Cambiaso (Juventus), si tratta di Duda (Verona), Pablo Marì (Monza) e Pongracic (Lecce).

Cori razzisti: squalificata per due turni Curva Sud Inferiore Verona

Vi avevamo promesso di tornare sul “caso Makoumbou”: bene, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha chiuso per due turni il settore inferiore della Curva Sud dello stadio Bentegodi dopo i cori razzisti rivolti a indirizzo del calciatore del Cagliari, espulso a inizio ripresa. Cori che, secondo il rapporto dei collaboratori della Procura Federale, sono stati intonati da un migliaio circa dei 1.900 presenti nel settore. Per il Verona, insomma, “l’obbligo di disputare due gare con il settore denominato “Curva Sud Inferiore” privo di spettatori, e di revocare la sospensione della pena comminata con C.U. n. 246 del 13 giugno 2023 così come previsto dall’art. 28 comma 7 CGS“.