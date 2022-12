Serie A, il Milan pensa ancora a Zaniolo

27-12-2022 12:40

Il Milan continua a monitorare da vicino l’esterno della Roma Nicolò Zaniolo, classe 1999 e reduce da due operazioni al ginocchio. Al momento Zaniolo è un lontano parente del giocatore devastante pre infortunio, ma sta lavorando duramente per tornare ai livelli che ci aveva fatto intravedere.

Il Milan lo segue ormai da tempo, sia perchè ha la volontà di aumentare il numero di italiani in rosa, sia perchè il rinnovo del ragazzo con la Roma ancora non arriva. La valutazione è superiore ai 40 milioni e per ora i giallorossi non mollano, ma entro l’estate ci potrebbero essere novità. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.