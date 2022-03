Serie A, il Napoli ribalta l'Udinese e aggancia il Milan in vetta

19-03-2022 17:11

Il Napoli batte l’Udinese 2-1 e aggancia il Milan in vetta alla classifica. Vittoria sofferta per i partenopei, che nel primo tempo vanno sotto. Un super Osimhen però ha ribaltato la partita nella ripresa.

Nel primo tempo Insigne mette i brividi ai bianconeri ma è Deulofeu a trovare la rete del vantaggio con un bel tiro dal limite dell’area di rigore. L’ex Milan ha realizzato nove gol in questo campionato, solo nel 2018/19 con il Watford ha fatto meglio nei maggiori cinque campionati europei (10).

Nella ripresa il Napoli però ribalta tutto nel giro di poco più di 15′. Prima Mario Rui da punizione e dopo Di Lorenzo dalla destra servono un cioccolatino per il bomber azzurro che in entrambe le occasioni batte Silvestri. E’ il primo nigeriano nella storia ad andare in doppia cifra di reti per due stagioni differenti in Serie A e in generale il quarto giocatore africano a riuscirci, dopo George Weah, Samuel Eto’o e Mohamed Salah.

Non solo, Victor Osimhen ha realizzato quattro marcature multiple in stagione, contando tutte le competizioni: tra i giocatori della Serie A solo Dusan Vlahovic (sei) ha fatto meglio. C’è anche un dato collettivo che farà sicuramente piacere a Spalletti: il Napoli ha segnato 19 gol su sviluppo di palla inattiva in questo campionato, nessuna squadra ha fatto meglio.

L’Udinese prova a trovare la rete del pareggio ma senza successo, restando nei minuti finali anche in 10 per l’espulsione di Marì. Il Napoli regge e conquista così la vittoria per 2-1.

