Serie A, incredibile scambio di mercato tra Juventus e Milan

Se il calciomercato del Milan sembra essere arrivato ad un momento di stallo dopo il colpo Giroud, quello della Juventus deve praticamente ancora iniziare. Preso Kaio Jorge e venduto Demiral, la Juve ha bisogno di innesti seri, così come il Milan. Proprio per questo si sta delineando, nelle ultime ore, un incredibile scambio tra le due rivali che riguarderebbe Aaron Ramsey e il capitano rossonero Alessio Romagnoli. Lo riporta oggi calciomercatonews.com.

Dal lato Juve una cosa è chiara, lo è ancora di più dopo la debacle contro il Barcellona nel trofeo Gamper: Daniele Rugani non è adatto a ricoprire un ruolo significativo nella Vecchia Signora. Urge, perciò, un innesto di esperienza che possa aiutare Bonucci e De Ligt (bene la conferma di Chiello, ma sono noti i suoi continui problemi fisici). In questo senso, Romagnoli (class 1995) sarebbe perfetto, in quanto se la giocherebbe per un posto da titolare e probabilmente avrebbe anche molto spazio nelle rotazioni di Max Allegri.

Dall’altra parte, la partenza di Hakan Calhanoglu ha lasciato scoperto un buco enorme sulla trequarti, che il buon Brahim Diaz non può coprire da solo. Bene il riscatto di Tonali, è ovvio che serva qualcosa in più nel 4-2-3-1 di Pioli, e Ramsey sarebbe perfetto in tal senso, in quanto si adatterebbe molto bene alla mezza punta di inserimento che è ciò che il tecnico rossonero sta cercando.

Entrambi hanno una valutazione simile (circa 15 milioni di euro) ed entrambi risponderebbero bene alle esigenze delle squadre di colmare le proprie lacune reciproche. Nei prossimi giorni ci potrebbe essere l’accelerata decisiva.

OMNISPORT | 10-08-2021 14:05