Serie A, Inter-Genoa: i convocati di Davide Ballardini

Sono stati resi noti i convocati del Genoa che, nella giornata di domani (ore 15:00 il calcio d’inizio), affronteranno l’Inter di Antonio Conte in quel di San Siro. Nell’anno solare 2021, nessuna squadra ha subito meno gol del Genoa in Serie A (sei reti in nove match, come la Juventus), tuttavia la squadra ligure è quella con la percentuale più bassa di possesso palla nel periodo (41.1%). Il tecnico dei rossoblu ha chiamato 23 calciatori per questo importante match. Non recupera Luca Pellegrini, uscito per infortunio nel finale dell’ultima gara contro il Verona, mentre torna Zapata a dar man forte alla difesa.

Questa la lista completa dei convocati:

47 Badelj, 11 Behrami, 4 Criscito, 99 Czyborra, 23 Destro,18 Ghiglione, 5 Goldaniga, 22 Marchetti, 55 Masiello, 24 Melegoni, 25 Ounguéné, 19 Pandev, 1 Perin, 37 Pjaca, 17 Portanova, 21 Radovanovic, 65 Rovella, 9 Scamacca, 61 Shomurodov, 20 Strootman, 16 Zajc, 2 Zapata, 77 Zappacosta.

OMNISPORT | 27-02-2021 15:41