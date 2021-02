Serie A, Inter-Genoa: la sfida di Davide Ballardini

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani a San Siro tra il suo Genoa e l’Inter di Antonio Conte. Da quando è tornato in Liguria, il Genoa ha perso una sola partita di Serie A (5V, 4N), proprio come l’Inter (7V, 2N): nessuna squadra è stata sconfitta meno volte nel periodo.

Queste le sue parole:

“Servirà un Genoa in salute e nella piena consapevolezza dei propri mezzi contro la squadra che reputo la più forte del campionato. Siamo contenti del nostro percorso ma servirà fare lo stesso anche da domani in avanti […] L’Inter è un grande banco di prova per il Genoa, hanno un grande spessore fisico e tecnico. Abbiamo grande voglia di confrontarci a San Siro, sarà importante fare una bella prestazione: solo così può arrivare un premio per noi”.

In questo periodo della stagione, come capita solitamente anche senza i problemi legati alla pandemia, le squadre sono molto impegnate e devono sopportare partite ravvicinatissime e ritmi di lavoro davvero pesanti. In settimana, per esempio, il Genoa è atteso dal sentitissimo derby contro la Sampdoria di Mr. Claudio Ranieri:

“Impegni ravvicinati? Sappiamo che mercoledì c’è il derby: faremo delle valutazioni legate non tanto alle diffide ma ad altri aspetti”.

OMNISPORT | 27-02-2021 14:26