Serie A, Juventus-Benevento: le probabili formazioni

Ha di che essere avvelenata la Juventus di Andrea Pirlo, subissata di critiche nelle ultime settimane e in attesa di affrontare, nella giornata di domenica alle ore 15:00, il Benevento di Super Pippo Inzaghi. Dopo due vittorie nei primi due incroci in Serie A (stagione 2017/18), la Juventus ha pareggiato nel match d’andata di questo campionato contro il Benevento: l’ultima neopromossa a rimanere imbattuta contro i bianconeri in entrambi i match di uno stesso campionato è stata la Sampdoria 2012/13 (due vittorie per i blucerchiati in quel caso).

I bianconeri, attualmente al terzo posto in Serie A dietro a Inter e Milan, punta a mantenere minimo il distacco dalle milanesi per arrivare carica agli scontri diretti. Il Benevento, dopo una prima parte di stagione stupenda, sta un po’ tirando il fiato.

Andrea Pirlo dovrà farlo senza gli infortunati Ramsey, Dybala e Demiral oltre che dello squalificato Cuadrado. Acciaccato anche Alex Sandro che per precauzione non verrà rischiato. In mezzo al campo spazio al ritorno di Arthur con uno fra Rabiot e McKennie al suo fianco, pronto sugli esterni Kulusevski e Chiesa a supportare il tandem d’attacco Ronaldo-Morata.

Nel Benevento mancheranno calciatori potenzialmente titolari come Depaoli, Letizia, Iago Falque, Schiattarella e Glik. Davanti a Montipò, agiranno Tuia, Caldirola e Barba, con Improta e Tello a presidiare le corsie laterali. In mediana Ionita, Hetemaj e Viola sono certi di una maglia, Lapadula è favorito su Gaich e ci sarà la solita staffetta.

Le probabili formazioni:

JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo S., Bonucci, De Ligt, Bernardeschi; Chiesa, Rabiot, Arthur, Kulusevski; Morata, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Caldirola, Barba; Tello, Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Caprari, Lapadula. Allenatore: F. Inzaghi.

OMNISPORT | 20-03-2021 12:12