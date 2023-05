Serie A 2022-2023, Juventus-Cremonese: le probabili formazioni

Bianconeri con un po' di turnover: giocano Perin, Milik e Iling Jr. Ciofani fa coppia con Okereke, con Galdames mezzala per Ballardini

14-05-2023 09:37

Posticipo serale della domenica, alle 20:45, tra Juventus e Cremonese. I bianconeri inseguono il posto in Champions, i lombardi la zona salvezza. Essendoci l’Europa League, Massimiliano Allegri va di turnover: da valutare se schierare Bremer che è guarito, in campo Perin, Iling Jr. e Milik, forse anche Gatti e Miretti. In casa lombarda, Ciofani fa coppia in avanti con Okereke, con Galdames nel ruolo di mezzala.

Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Danilo, Alex Sandro; Barbieri, Fagioli, Paredes, Miretti, Iling jr.; Kean, Milik. All. Allegri.

CREMONESE (4-4-2): Carnesecchi; Sernicola, Chiriches, Lochoshvili, Vasquez; Castagnetti, Meité, Valeri, Galdames; Okereke, Ciofani. All. Ballardini.