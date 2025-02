Serie A: la Juventus fermata dal Napoli, l'Inter c'è e Milan batte Sassuolo. Risultati e classifica 17° giornata

Pari non previsto contro il Napoli delle bianconere di Canzi che non centrano tre punti facili, Inter a un soffio. Crisi Fiorentina

Ci sono delle novità importanti, per la Serie A femminile, che alla 17ª giornata si confronta con un risultato imprevedibile stando alla classifica e ai pronostici. Si chiude con il pareggio – davvero poco scontato – tra Juventus e Napoli e con la vittoria della Lazio in casa del Como. La corazzata Juventus arresta, almeno con questo pari, la sua corsa allo scudetto, ma inseguita dall’Inter che si ferma a meno cinque.

Juventus Women, pari con il Napoli

Innegabile l’entusiasmo che un simile risultato, un pareggio impensabile sulla carta, ha prodotto: il Napoli al Pozzo di Biella contro la Juventus capolista ha chiuso con 1-1 agguantato con una tenacia lodevole considerato, oltremodo, che un simile risultato è giunto dopo una striscia di ben sei sconfitte consecutive e contro la prima della classe.

Altrettanto centrale, nella stagione, la vittoria che la Lazio di Grassadonia, centra nel posticipo delle 15.00, con la vittoria di 2-1 in trasferta contro il Como, che si avvicina in classifica.

La situazione delle altre

Sabato scorso l’Inter batte la Fiorentina, davvero in una fase no, per 2-0 sabato mentre la Roma centra un brillante 4-0 ai danni della Sampdoria. Tre punti anche per il Milan che supera 3-2 il Sassuolo, in casa.

Risultati 17° giornata

Chiusa la 17° giornata di campionato, Juventus porta a casa un pari non certo auspicato ma guida la classifica comunque davanti all’Inter, che non si ferma. Bene Lazio e Milan in forte ascesa, ecco i risultati:

Juventus-Napoli 1-1

Como-Lazio 1-2

Inter-Fiorentina 2-0

Roma-Sampdoria 4-0

Sassuolo-Milan 2-3

Classifica aggiornata

Poste le considerazioni fatte e conclusa la 17° giornata di Regular Season, in testa alla classifica di Serie A femminile si conferma ancora la Juventus Women al comando con 42 punti.

Ecco la classifica completa, dalla testa fino all’ultima posizione, aggiornata al 3 febbraio 2025:

Juventus Women 42 punti Inter 37 punti Roma 34 punti Fiorentina 27 punti Milan 25 punti Como 22 punti Lazio 19 punti Sassuolo 16 punti Sampdoria 8 punti Napoli 7 punti