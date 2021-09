Serie A, Juventus: inizio da incubo per Szczesny, si scalda Perin

L’inizio di campionato del portiere polacco Wojciech Szczesny è stata sicuramente fin qui una delle note più negative di questa prima parte di stagione bianconera. Dopo la papera di Udine, ecco una presa tutt’altro che sicura contro il Napoli che ha portato al gol di tap in di Matteo Politano.

Nonostante le rassicurazioni di Allegri “è il nostro portiere titolare, giocherà anche in Champions”, Szczesny prosegue nel suo momento complicato. In tutto questo, l’eterno secondo Mattia Perin si scalda, conscio che potrebbe essere finalmente arrivato per lui il momento di ottenere una maglia da titolare alla Juventus. Stiamo parlando, in fin dei conti, di un portiere nel giro della nazionale, e che forse dopo tanto tempo si meriterebbe una vera chance in un grande club.

OMNISPORT | 13-09-2021 14:34