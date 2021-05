Serie A, Juventus-Inter: le probabili formazioni

La trentasettesima e penultima giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021 prevede il Derby d’Italia, Juventus-Inter, che si giocherà sabato 15 maggio alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino. Sarà una sfida dal sapore inedito, dal momento che i nerazzurri sono già Campioni d’Italia, mentre i bianconeri sono alla disperata ricerca di punti per le loro residue speranze di accedere in Champions League.

Pirlo schiererà la migliore formazione possibile per cercare di puntare alla vittoria: tra i pali torna Szczesny con la coppia Chiellini e De Ligt al centro. A centrocampo, Bentancur e Rabiot sarà la coppia di interni, con Chiesa e Cuadrado sulle corsie esterne. In avanti, fiducia ancora a Dybala come partner di Ronaldo.

Nonostante l’obiettivo scudetto sia già stato centrato da tempo, Conte non rinuncerà ai titolari e quindi spazio al miglior 11 possibile con la coppia gol Lautaro-Lukaku a cercare di far male alla difesa bianconera.

PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-4-2): Szczesny, Danilo, Chiellini, De Light, Alex Sandro, Chiesa, Bentancur, Rabiot, Cuadrado, Dybala, Ronaldo. All. Pirlo

Inter (3-5-2): Handanovic, Skrinjar, De Vrji, Bastoni, Hakimi, Barella, Sensi, Brozovic, Perisic, Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte

OMNISPORT | 14-05-2021 09:44