Ultimo turno prima della lunga sosta mondiale anche per la classifica senza errori arbitrali . Falsato un big match di serie A, con una svista più o meno clamorosa che ha alterato in modo determinante l’esito della sfida. Errore grave e determinante anche in un’altra partita molto importante per la zona Europa . Andiamo ad analizzare nel dettaglio quelli che sono stati gli episodi più controversi del fine settimana e a scoprire come cambia la nostra classifica.

Errori arbitrali: falsata Milan-Fiorentina

Tanta carne al fuoco in Milan-Fiorentina. I viola reclamano un rigore per contatto Tomori-Ikone nella ripresa e protestano per il gol del definitivo 2-1 rossonero. I pareri dei moviolisti sono discordanti in entrambi i casi. L’errore più evidente di Sozza (e del Var Fabbri) sembra essere quello sul penalty: il difensore del Milan tocca Ikone con la gamba di richiamo un attimo prima di allontanare il pallone con l’altra gamba. Sul gol del 2-1, non c’è fallo di Rebic su Terracciano, qualche dubbio per un precedente contatto tra Rebic e Duncan. Non ci sono però elementi oggettivi per l’annullamento del gol. Morale della favola? Manca il rigore del 2-2 viola.

Errori arbitrali: falsata pure Roma-Torino

Falsata pure la sfida dell‘Olimpico tra Roma e Torino: ai giallorossi manca un altro rigore, prima di quello concesso – e sbagliato da Belotti – per un fallo di Djidji su Dybala. Si tratta di un episodio sfuggito sia all’arbitro Rapuano che al Var Nasca, al minuto numero 75: Mancini colpisce di testa in area granata e il pallone finisce sul braccio di Rodriguez, piuttosto largo. La massima punizione in favore della squadra di Mourinho sarebbe stata sacrosanta.

Errori arbitrali: polemiche in Atalanta-Inter

Proteste sia di marca atalantina che interista per l‘arbitraggio di Chiffi. La squadra di Inzaghi si lamenta per il rigore del momentaneo 1-0, con Zapata che – già in caduta – va a incocciare la coscia di De Vrij: rigore che comunque si può concedere. Protesta anche l’Atalanta per la mancata espulsione dello stesso De Vrij, nel secondo tempo, per un fallo su Hojlund lanciato a rete. Il rosso non sarebbe stato uno scandalo, mancano però – come spiegato dal talent arbitrale di Dazn Marelli – tutti gli elementi oggettivi per una sanzione tanto pesante. In definitiva, Chiffi “assolto”.

La classifica senza errori arbitrali di Serie A

Ecco la classifica di Serie A 2022-2023 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

reale diff

punti class

virtuale NAPOLI 41 NAPOLI +2 39 MILAN 33 JUVENTUS -1 32 JUVENTUS 31 LAZIO -1 31 LAZIO 30 MILAN +2 31 INTER 30 ROMA -1 28 ATALANTA 27 INTER +3 27 ROMA 27 FIORENTINA -7 26 UDINESE 24 ATALANTA +2 25 TORINO 21 UDINESE – 24 FIORENTINA 19 TORINO – 21 BOLOGNA 19 LECCE -3 18 SALERNITANA 17 SPEZIA -4 17 EMPOLI 17 SASSUOLO -1 17 MONZA 16 SALERNITANA +1 16 SASSUOLO 16 MONZA +1 15 LECCE 15 EMPOLI +2 15 SPEZIA 13 BOLOGNA +5 14 CREMONESE 7 SAMPDORIA – 6 SAMPDORIA 6 CREMONESE +1 6 VERONA 5 VERONA – 5

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, le rimesse laterali, i corner contestati, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport, giunto alla sua quarta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan