Serie A, la Lazio casa il tris: schiantato il Genoa di Sheva

La Lazio vince e finalmente convince in Serie A. Un 3-1 al Genoa di Shevchenko per tornare finalmente a giocare bene in campionato dove da inizio anno sta davvero zoppicando soprattutto a livello difensivo. Apre le marcature Pedro su assist di Felipe Anderson, raddoppia Acerbi su cross di Luis Alberto e la chiude Zaccagni. Per il grifone troppo poco il gol di Melegoni nel finale.

Il tabellino

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe (84’ Patric), Acerbi, Hysaj (64’ Radu); Milinkovic-Savic, Cataldi (74’ Lucas Leiva), Basic (64’ Luis Alberto); Pedro, Felipe Anderson (84’ Muriqi), Zaccagni. All. Sarri.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden (45’ Biraschi), Vasquez, Criscito; Ghiglione (60’ Sabelli), Sturaro (45’ Hernani), Badelj, Portanova (83’ Melegoni), Cambiaso; Pandev (60’ Ekuban), Destro. All. Shevchenko.

Arbitro: Luca Pairetto.

Gol: 36’ Pedro (L), 76’ Acerbi (L), 82’ Zaccagni (L), 86’ Melegoni (G)

Assist: Felipe Anderson (L), 2x Luis Alberto (L), Cambiaso (G)

Ammoniti: Ghiglione (G), Vasquez (G), Portanova (G)

La cronaca

Apre le marcature l’ex Roma Pedro al 36′: Felipe Anderson serve l’assist per l’imbucata dello spagnolo, che trafigge Sirigu a tu per tu, ma che errore di Ghiglione e Vasquez; idue non si intendono in fase di impostazione e aprono una voragine per il vantaggio laziale.

Raddoppia di testa Acerbi su assist da corner di Luis Albertoo al minuto 76. La chiude poi Zaccagni sempre su assist di Luis Alberto in un tu per tu col portiere. Il gol della bandiera per i liguri lo firma Melegoni: stop e tiro perfetto sull’assist di Cambiaso.

