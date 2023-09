Serie A: la prima panchina a saltare è quella di Paolo Zanetti, all'Empoli Andreazzoli

Via il tecnico che non ha rastrellato punti in questa fase iniziale del campionato: primo avvicendamento, fatale il risultato contro la Roma all'Olimpico

Ultimo aggiornamento 19-09-2023 12:28

La prima panchina a saltare, dopo l’incredibile risultato allo Stadio Olimpico, in Serie A è proprio quella di Paolo Zanetti che non è più l’allenatore dell’Empoli come prevedibile. Il tecnico paga senza alcun dubbio quanto avvenuto in una partita a tratti grottesca e surreale, tanto evidente il divario tra le compagini. ma non c’è da cancellare neanche il prima: 4 ko in quattro gare, culminato con la disfatta 7-0 dell’Olimpico contro la Roma nell’ultimo turno.

Empoli, l’addio al tecnico Zanetti

Il comunicato del club toscano è atteso a breve e dovrebbe confermare le indiscrezioni che si stanno susseguendo da qualche ora, complice appunto la disfatta subita la Roma di Mourinho dei toscani che hanno incassato ben 7 reti.

Ma chi assumerà la guida della squadra, in questa fase già complicata per l’Empoli che arranca e non riesce a rastrellare punti già in questa fase propedeutica della stagione?

Il successore: Andreazzoli

La scelta sembra già ovvia, per quel che riguarda il presidente Fabrizio Corsi, che si appresta a richiamare Aurelio Andreazzoli, già sulla panchina dei toscani nel 2017/18, 2018/19 e 2021/22.

A breve il comunicato ufficiale del club che segnerà il primo esonero ufficiale dall’avvio del campionato.

VIRGILIO SPORT