Roma-Empoli, moviola: Focus sulla rissa, la gomitata e il rigore-lampo

La prova dell'arbitro Sacchi di Macerata all'Olimpico analizzata ai raggi X dall'esperto di Dazn Luca Marelli: corretto assegnare il penalty

18-09-2023 06:21

Era alla 42esima gara in A l’arbitro Sacchi – designato per Roma-Empoli di ieri sera, la seconda in stagione. Non era tra i fischietti nella black list di Mourinho il fischietto marchigiano che viene considerato meticoloso, profondo conoscitore del regolamento, che predilige il dialogo ma se occorre sa essere fermo e risoluto ma come se l’è cavata ieri all’Olimpico?

Roma-Empoli, i precedenti di Sacchi con le due squadre

Prima della gara di ieri erano sei i precedenti con gli azzurri con 4 vittorie e due sconfitte: nel febbraio del 2018 il successo sul Parma per 4-0; nell’agosto del 2018 la sconfitta 0-3 con il Cittadella nel terzo turno eliminatorio di Coppa Italia, nel luglio del 2020 il successo per 2-0 sul Frosinone; nell’agosto del 2021 la vittoria in Coppa Italia 4-2 sul Vicenza, a novembre dello stesso anno il successo per 2-1 sulla Fiorentina; ultimo incrocio, ancora in Coppa Italia, nel gennaio del 2022 in casa dell’Inter terminato 3-2 per i nerazzurri dopo i tempi supplementari. Solo due i precedenti con i giallorossi, Sampdoria-Roma 2-0 ed Hellas Verona-Roma 1-3.

Sacchi ha ammonito quattro giocatori

Assistito da Tolfo di Pordenone e Massara di Reggio Calabria con Andrea Colombo di Como il IV uomo, mentre al Var c’era Paolo Mazzoleni di Bergamo con Gianpiero Miele di Nola all’Avar, l’arbitro Sacchi ha ammonito 4 giocatori, di cui due della squadra di Mourinho: Dybala, Renato Sanches (R), Cancellieri, Maleh (E)

Roma-Empoli, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Pronti, via ed è subito rigore per la Roma. Cross di Kristensen e tocco di mano di Walukiewicz. Sacchi non ha dubbi e indica il dischetto. Decisione corretta. Al 7′ giusto convalidare il secondo gol dei giallorossi: cross di Kristensen per Renato Sanches che in posizione regolare di testa sigla il 2-0.

Il dubbio arriva a pochi minuti dalla fine del primo tempo, con la Roma avanti sull’Empoli per 3-0. Fallo di Dybala e ammonizione per l’argentino, ne nasce un accenno di rissa, con Cancellieri che simula una testata all’indirizzo di N’Dicka. Il difensore francese cade a terra, apparentemente senza essere stato toccato dall’avversario: Sacchi ammonisce l’attaccante dell’Empoli e Renato Sanches, accorso a polemizzare.

Per Marelli non c’era il rosso a Cancellieri

A fare chiarezza è l’esperto di Dazn, Luca Marelli, che spiega: “Corretta l’ammonizione di Dybala per step on foot, poi c’è stato un contatto molto leggero tra Cancellieri e N’Dicka. Io non ho visto nessuna gomitata, ho visto solo N’Dicka cadere, accentuando molto la caduta. Non ho visto gli estremi per un provvedimento disciplinare”