Roma, Mourinho lancia una frecciata alla Lega e ammette: "Mi dispiace per l'Empoli"

L'allenatore portoghese ha analizzato la sfida, sottolineando alcuni aspetti: la condizione di Lukaku, Dybala e la crescita di Paredes. Quindi la polemica.

17-09-2023 23:22

La Roma ritorna in campo con un Dybala in più e si nota subito. L’argentino illumina l’Olimpico con grandi giocate e cambia il volto dei giallorossi. La squadra di Mourinho conquista la prima vittoria in Serie A con un risultato tennistico. Un netto passo in avanti rispetto alle gare giocate ad inizio stagione. L’allenatore portoghese, la Joya e Renato Sanches hanno parlato della sfida nel post partita ai microfoni di Dazn.

Roma, le dichiarazioni di Mourinho

L’allenatore ha analizzato il match ai microfoni di Dazn:

E ancora:

Se sono totalmente soddisfatto? Dobbiamo migliorare, ho visto alcune cose in panchina che non mi sono piaciute. Paredes? Deve mettere muniti. Ha una qualità con la palla che noi non avevamo, ma deve migliorare l’intensità e il suo modo di interpretare la fase difensiva. Ora il nostro prossimo obiettivo è vincere giovedì in Europa League. Per farlo dobbiamo gestirci, ad esempio ora abbiamo la difesa contata. Faremo qualche cambio. Un bambino come Pagano ha giocato tre partite.

Infine una piccola polemica:

Abbiamo tante partite da giocare e solo tre centrali a disposizione: dobbiamo gestirci. Siamo stati anche sfortunati, per esempio l’Atalanta gioca giovedì e lunedì, noi la domenica. In Lega qualcuno non è innamorato di me. Giovedì faremo qualche cambio”.

Dybala, le parole dopo la vittoria con l’Empoli

L’argentino ha illuminato l’Olimpico e ha rilasciato alcune dichiarazioni subito dopo la partita su Dazn:

Dovevamo dare un messaggio e cercare di fare un sacrificio e dare qualcosa in più. Lo abbiamo fatto bene. Sono contento dell’arrivo di Lukaku, così come di tutti gli altri giocatori. Ci daranno una mano. Nei giorni scorsi ho parlato con il mister ed ero pronto a fare bene. Record di gol? Sono partito come lo scorso anno. Voglio migliorare. I rigori? Qui non c’è egoismo, tira chi sta meglio.

Le parole di Renato Sanches

Anche il portoghese ha lasciato il segno con un gol e tanta qualità e ne ha parlato nel post partita: