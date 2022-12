Serie A, la Roma stende la Viterbese in amichevole

30-12-2022 16:39

Ultimo test per la Roma prima di rituffarsi in Serie A contro il Bologna, i giallorossi battono 3 a 1 la Viterbese in una amichevole a porte chiuse a Trigoria.

Sono Pellegrini e Zaniolo a regalare a Mourinho il doppio vantaggio al 45′, poi tocca all’inglese Abraham chiudere i conti dopo essere entrato nella ripesa; la rete della bandiera dei tusci, che si erano visti parare un rigore da Svilar, è di Volpicelli. Nel finale scampolo di gioco per Karsdorp e debutto del baby polacco Majchrzaz; chi non ha avuto gran minutaggio è stato impegnato in un mini-incontro di un tempo con la Primavera di Guidi.

Questo il tabellino

Roma-Viterbese 3-1 (2-0)

Marcatori: Pellegrini (R), Zaniolo (R), Abraham (R), Volpicelli (V)

Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Tahirovic, Cristante, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Zaniolo. A disp.: Svilar, Boer, Kumbulla, Vina, Karsdorp, Spinazzola, Matic, Bove, Camara, Dybala, Abraham, Belotti, Shomurodov. Allenatore: Mourinho.

Viterbese: Bisogno; Pavlev, Ricci, Riggio, Spolverini; D’Uffizi, Andreis, Megelaitis, Mungo; Volpicelli, Polidori. A disp.: Chicarella, Fracassini, Di Cairano, Rodio, Montaperto, Sablone, Bersaglia, Meola, Cats.

Allenatore: Pesoli.