Serie A, Lazio-Parma: le probabili formazioni

Allo stadio Olimpico la Lazio di Simone Inzaghi ospita il Parma di D’Aversa. gara che vale poco, in questo momento della stagione, ma i biancocelesti cercano la vittoria dopo la brusca fermata con la Fiorentina per provare a restare aggrappati alle ultime speranze Champions.

Milinkovic-Savic non ci sarà. Lo ha annunciato Inzaghi in conferenza stampa, una defezione che si aggiunge a quelle di Leiva e Pereira squalificati. Centrocampo, dunque, rimaneggiato: Akpa-Akpro e Cataldi partiranno dall’inizio. In attacco ancora Correa e Immobile nonostante Caicedo sia tornato disponibile.

D’Aversa è (ancora) in emergenza piena. In porta dovrebbe rivedersi Colombi, dopo le ultime uscite poco brillanti di Sepe. In difesa con Osorio dovrebbe vincere il ballottaggio, con gli altri centrali più esperti, Dierckx. Ballottaggio a centrocampo tra Grassi e Sohm.

PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa-Akpro, Cataldi, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi

Parma (4-3-1-2): Colombi; Laurini, Osorio, Dierckx, Giu. Pezzella; Grassi, Hernani, Kurtic; Brunetta; Pellè, Gervinho. All. D’Aversa

OMNISPORT | 12-05-2021 10:25