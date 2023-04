Serie A, Lazio sempre più da Champions: battuto anche lo Spezia. Le pagelle

Quarto successo consecutivo in campionato per i biancocelesti, che vincono 3-0 in casa dei liguri e si consolidano al secondo posto della classifica alle spalle del Napoli.

14-04-2023 22:53

La marcia della Lazio in campionato prosegue. Al Picco in casa dello Spezia, nell’anticipo del venerdì alle 20:45 del 30° turno di Serie A, è infatti arrivata la quarta vittoria consecutiva dei biancocelesti allenati da Maurizio Sarri. Un ritmo sempre più forte che mantiene la Lazio al secondo posto e che la porta ad avere un vantaggio importante sulle avversarie nella lotta per un piazzamento in Champions League.

61 punti in classifica per la formazione biancoceleste, sempre più seconda per ora a -13 dal Napoli capolista. Ma soprattutto il vantaggio sulle inseguitrici continua a crescere: +8 sulla Roma, +9 sul Milan e +10 sull’Inter quinta, che però devono tutte ancora giocare. Spezia di Leonardo Semplici fermo a quota 26 in quartultima posizione con soltanto quattro punti di margine sull’Hellas Verona. Lotta salvezza accesissima.

Spezia-Lazio, su rigore la sblocca Immobile

La partita del Picco ha vissuto un bel primo tempo movimentato, con una partenza forte dei padroni di casa dello Spezia. Traversa colpita da Bourabia infatti nei primi minuti. Poi però la Lazio ha guadagnato campo e alla mezz’ora è stata decisiva l’incursione di Felipe Anderson, steso in area da Ampadu.

Dopo il check del Var è stato così assegnato il calcio di rigore ai biancocelesti, con Immobile che non si è fatto trovare impreparato e ha trasformato il tiro dal dischetto al 36′. Nel finale di frazione, ha anche mancato la deviazione vincente da pochi passi su assist di Milinkovic-Savic.

Spezia-Lazio, nella ripresa arriva pure il tris

A pochi minuti dall’inizio della ripresa la Lazio ha trovato subito la rete del raddoppio. Al 53′ ecco, infatti, il gol di Felipe Anderson, bravo a concludere un’azione manovrata dei biancocelesti nell’area di rigore avversaria e a battere Dragowski. A 20 minuti dalla fine spazio anche per Pedro, al posto di Immobile.

Negli ultimi minuti Felipe Anderson è andato vicino al tris, poi all’84’ è arrivato il secondo giallo per Ampadu che ha fatto chiudere il match allo Spezia in dieci. All’89’ ecco la terza rete con Marcos Antonio, abile nel rubare palla a centrocampo e concludere dopo una grande accelerazione. 3-0 al triplice fischio.

Spezia-Lazio, il tabellino

RETI: 36′ Immobile su rigore (L), 52′ Felipe Anderson (L), 89′ Marcos Antonio (L).

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Amian, Wisniewski, Ampadu, Nikolaou (62′ Reca); Ekdal, Esposito, Bourabia (61′ Agudelo); Verde (76′ Shomurodov), Nzola, Gyasi (62′ Maldini). Allenatore: Semplici. A disposizione: Zoet, Marchetti, Sala, Caldara, Krollis, Ferrer, Tio Cipot, Kovalenko.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi (80′ Marcos Antonio), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (69′ Pedro), Zaccagni (88′ Cancellieri). Allenatore: Sarri. A disposizione: Maximiano, Pellegrini, Romero, Lazzari, Bertini, Gila, Adamonis, Fares, Casale, Radu, Basic.

Ammoniti: Gyasi (S), Ampadu (S), Marcos Antonio (L), Romagnoli (L), Cancellieri (L).

Espulsi: Ampadu (S) 84′ per doppia ammonizione.

Spezia-Lazio, i migliori e i peggiori

Luis Alberto 7.5: quando fa queste prestazioni in mezzo non ce n’è per nessuno.

Immobile 7: il capitano torna a segnare, freddissimo dagli undici metri.

Felipe Anderson 7: buona partita per lui e riesce a trovare anche la rete.

Sarri 6.5: quattro vittorie di fila e una Lazio in forma da Champions League.

Semplici 6: qui non si poteva, ma ora servono punti importanti per salvarsi.

Bourabia 6: colpisce una traversa ed è di certo il migliore dei suoi.

Nzola 5: non una grande serata, poco incisivo lì in attacco.

Ampadu 4.5: prima fa un fallo da rigore e poi si fa espellere, male male.