Serie A, le designazioni arbitrali della 9° giornata di ritorno

Sono stati resi noti gli arbitri della 9° giornata di ritorno:
CROTONE – BOLOGNA Sabato 20/03 h. 15.00
FOURNEAU
BOTTEGONI – PAGNOTTA
IV: PEZZUTO
VAR: GIACOMELLI
AVAR: DE MEO
FIORENTINA – MILAN h. 18.00
GUIDA
PASSERI – ROSSI L.
IV: DI MARTINO
VAR: MASSA
AVAR: DI VUOLO
H. VERONA – ATALANTA h. 12.30
PAIRETTO
IMPERIALE – DI IORIO
IV: PASQUA
VAR: MANGANIELLO
AVAR: MELI
INTER – SASSUOLO Sabato 20/03 h. 20.45
FABBRI
MONDIN – BACCINI
IV: AURELIANO
VAR: LA PENNA
AVAR: LONGO
JUVENTUS – BENEVENTO h. 15.00
ABISSO
GIALLATINI – LO CICERO
IV: GIUA
VAR: BANTI
AVAR: VIVENZI
PARMA – GENOA Venerdì 19/03 h. 20.45
DOVERI
LIBERTI – TARDINO
IV: CALVARESE
VAR: MAZZOLENI
AVAR: COSTANZO
ROMA – NAPOLI h. 20.45
DI BELLO
PERETTI – PAGANESSI
IV: AYROLDI
VAR: DI PAOLO
AVAR: CECCONI
SAMPDORIA – TORINO h. 15.00
ORSATO
PRETI – FIORITO
IV: MARINI
VAR: IRRATI
AVAR: RANGHETTI
SPEZIA – CAGLIARI Sabato 20/03 h. 18.00
MARIANI
DEL GIOVANE – FIORE
IV: MARINELLI
VAR: VALERI
AVAR: VALERIANI
UDINESE – LAZIO h. 15.00
MARESCA
CARBONE – MASTRODONATO
IV: PICCININI
VAR: NASCA
AVAR: TOLFO
OMNISPORT | 18-03-2021 12:49