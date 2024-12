Serie A, le gare di oggi: il big match Atalanta-Milan, l'Inter sfida il Parma

La programmazione delle gare della 12esima giornata del campionato di Serie A 2024-25: di seguito gli orari, le date e la diretta tv

Via alla quindicesima giornata del campionato di Serie A, che va ad inserirsi tra le partite valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Si parte oggi, anche per questo motivo, con Atalanta-Milan e Inter-Parma, mentre a chiudere il turno sarà il Monday Night Monza-Udinese.

La situazione in classifica prima della 15a giornata

Dallo straordinario cammino del Napoli di Antonio Conte alla crisi senza fine della Roma, ora affidata all’esperienza di Claudio Ranieri. Nel mezzo, un’Atalanta che continua a volare e si prepara ad affrontare un Milan in ripresa, reduce dal 3-0 all’Empoli e dal 6-1 rifilato in Coppa Italia al malcapitato Sassuolo. Juve in cerca di riscatto dinanzi al proprio pubblico, contro un Bologna in salute, mentre la Fiorentina ospiterà il Cagliari dopo aver temuto il peggio per Edoardo Bove.

Classifica: Napoli 32, Atalanta 31, Inter*, Fiorentina* e Lazio 28, Juventus 26, Milan* 22, Bologna* 21, Udinese 17, Empoli 16, Torino e Parma 15, Cagliari e Genoa 14, Roma e Lecce 13, Verona 12, Como 11, Monza 10, Venezia 8.

*una partita da recuperare

Le partite in programma per la 12a giornata e dove vederle

Inter-Parma 6 dicembre ore 18:30 Dazn Atalanta-Milan 6 dicembre ore 20:45 Dazn Sky Genoa-Torino 7 dicembre ore 15 Dazn Juventus-Bologna 7 dicembre ore 18 Dazn Roma-Lecce 7 dicembre ore 20:45 Dazn Sky Fiorentina-Cagliari 8 dicembre ore 12:30 Dazn Verona-Empoli 8 dicembre ore 15 Dazn Venezia-Como 8 dicembre ore 18 Dazn Sky Napoli-Lazio 8 dicembre ore 20:45 Dazn Monza-Udinese 9 dicembre ore 20:45 Dazn

Le partite di oggi, venerdì 6 dicembre

Si parte oggi alle ore 18:30 con Inter-Parma , in scena allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. I campioni d’Italia in carica tornano in campo dopo il malore che ha colpito Edoardo Bove, con l’obiettivo di portare a casa il bottino pieno e riprendere la rincorsa al Napoli di Antonio Conte. I ducali, invece, sono tornati alla vittoria, battendo a sorpresa la Lazio di Marco Baroni, confermando di poter contare su idee e giovani interessanti.

Alle 20:45, spazio a uno dei due big match di giornata, con il Milan di Fonseca che fa visita all'Atalanta di Gian Piero Gasperini, tra le squadre più in forma del momento. I rossoneri hanno superato l'Empoli senza troppi problemi nell'ultimo turno, mentre la Dea ha sbancato l'Olimpico di Roma, rifilando un secco 0-2 alla formazione di Claudio Ranieri. Tante curiosità, a partire dalla sfida tra Retegui e Morata, senza dimenticare il confronto tra Leao e Lookman. Ritrova il Milan anche il belga De Ketelaere, "scartato" dalla società di Red Bird.

Le partite di sabato, 7 dicembre

Alle ore 15 , una grande classica del calcio italiano, tra due squadre storiche come Genoa e Torino . I ragazzi di Patrick Vieira vogliono confermare quanto di buono fatto ad Udine, seppur con l’uomo in più, mentre gli uomini di Paolo Vanoli devono necessariamente invertire la rotta per risalire la china ed uscire da una crisi di risultati che inizia a fermarsi preoccupante. In casa rossoblù, riflettori puntati su Mario Balotelli.

Alle 18 tocca alla Juventus di Thiago Motta, pronta a ritrovare Dusan Vlahovic dal primo minuto. Il pari di Lecce ha lasciato più di qualche strascico, ma la folta concorrenza non consente ulteriori passi falsi, se si vuole rimanere agganciati al treno di testa. Di fronte, un Bologna che sembra aver ingranato la marcia giusta, almeno in campionato e in Coppa Italia. In attesa di sbloccarsi anche in Champions, Italiano può contare su alcune certezze importanti, come Santiago Castro.

tocca alla di Thiago Motta, pronta a ritrovare Dusan Vlahovic dal primo minuto. Il pari di Lecce ha lasciato più di qualche strascico, ma la folta concorrenza non consente ulteriori passi falsi, se si vuole rimanere agganciati al treno di testa. Di fronte, un che sembra aver ingranato la marcia giusta, almeno in campionato e in Coppa Italia. In attesa di sbloccarsi anche in Champions, Italiano può contare su alcune certezze importanti, come Santiago Castro. La Roma di Claudio Ranieri vuole rompere l’incantesimo e mettersi alle spalle le quattro sconfitte di fila incassate nel recente passato. Nella capitale, alle 20:45, arriva un Lecce rinvigorito dalla cura Giampaolo, capace di portare in dote 4 punti nelle prime due sfide della sua gestione tecnica. I padroni di casa, però, hanno l’obbligo di vincere dinanzi ai propri tifosi, così da allontanare la zona calda della classifica e riavvicinare le prime sette posizioni. Occhi su Dybala e Dovbyk.

Le partite di domenica, 8 dicembre

Lunch match tutto da seguire allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze, dove va in scena una partita molto particolare sotto il profilo emotivo. Dopo la paura per Edoardo Bove, la Fiorentina di Raffaele Palladino affronta un Cagliari in cerca di punti salvezza, ad una settimana dal successo dei sardi contro l’Hellas Verona. Per i viola, reduci dalla cocente eliminazione dalla Coppa Italia, l’opportunità per continuare a rimanere attaccati al treno delle grandi, in attesa di recuperare la sfida con l’Inter, che non si disputerà prima di febbraio. Calcio d’inizio previsto, come di consueto, per le ore 12:30 .

Scontro salvezza alle ore 15, con Verona ed Empoli che si giocano punti pesantissimi in chiave salvezza. Paolo Zanetti ancora sulla graticola dopo il ko di Cagliari, che ha restituito solo una buona prestazione agli scaligeri, chiamati ad uscire dalle sabbie mobili della classifica. Sponda toscana, invece, D'Aversa ha intenzione di riscattare immediatamente il 3-0 di San Siro, ripartendo dalla prova di coppa contro la Fiorentina, che ha consentito ai biancazzurri di accedere ai quarti di finale del torneo tramite la lotteria dei rigori.

Medesimo obiettivo per Venezia e Como, avversarie al "Penzo" alle 18 e divise da appena tre lunghezze. I lagunari restano in fondo alla graduatoria, complice l'ultima sconfitta con il Bologna, mentre i lariani non vincono dallo scorso 29 settembre, quando ebbero la meglio sul Verona. Tre punti di vitale importanza per Di Francesco e Fabregas, con l'ex Roma che rischia seriamente il posto in caso di risultato negativo.

e , avversarie al “Penzo” alle e divise da appena tre lunghezze. I lagunari restano in fondo alla graduatoria, complice l’ultima sconfitta con il Bologna, mentre i lariani non vincono dallo scorso 29 settembre, quando ebbero la meglio sul Verona. Tre punti di vitale importanza per Di Francesco e Fabregas, con l’ex Roma che rischia seriamente il posto in caso di risultato negativo. Remake immediato di Napoli-Lazio, dopo quanto visto negli ottavi di finale di Coppa Italia. Stavolta, però, il teatro sarà il “Diego Armando Maradona”, tutto esaurito per l’occasione. Continua a volare l’undici di Antonio Conte, in vetta alla classifica e con 9 clean sheet in 14 partite. Sofferta ma meritata la vittoria ottenuta a Torino lo scorso weekend, mentre i biancocelesti di Baroni sono incappati nell’inaspettato ko di Parma, pagando a caro prezzo gli errori di Rovella e Gila in fase di impostazione. A Zaccagni e compagni il compito di dimostrare che si è trattato di un semplice incidente di percorso. Start alle ore 20:45.

Le partite di lunedì, 9 dicembre

Il 15° turno di Serie A si chiude allo “U-Power Stadium” di Monza, dove la squadra di Alessandro Nesta ospita l’Udinese di Kosta Runjaic, in quello che appare a tutti gli effetti uno scontro salvezza. Momento negativo per i friulani, nonostante una classifica che lascia parzialmente sereni Thauvin e compagni. Per l’ex difensore del Milan e della Nazionale italiana, questo Monday Night ha il sapore di ultima spiaggia, considerando la brutta sconfitta incassata in Coppa Italia contro il Bologna di Italiano. Reagire è la parola d’ordine, ora o mai più. Si comincia alle ore 20:45.

