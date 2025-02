Serie A: le gare di oggi, la Juventus a Como per provare a scalare la classifica

La programmazione dei tre recuperi della 19esima giornata del campionato di Serie A 2024-25: gli orari, le date e la diretta tv

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Archiviate le prime gare valide per i quarti di finale di Coppa Italia, riflettori puntati sulla 24esima giornata del campionato di Serie A, che si aprirà oggi, venerdì 7 febbraio, con Como-Juventus, per poi chiudersi lunedì sera con il “replay” di Inter-Fiorentina.

Dove vedere le partite della 24a giornata di Serie A in tv e streaming

Dall’anticipo del “Sinigaglia” alla sfida di San Siro di lunedì, passando per Empoli-Milan e Venezia-Roma, fino ad arrivare a Lazio-Fiorentina e Napoli-Udinese. Azzurri in testa alla classifica in solitaria, anche dopo il recupero andato in scena al “Franchi”, che ha visto la viola prevalere sull’Inter di Simone Inzaghi, che resta a tre lunghezze di distanza dai partenopei. Lotta Champions sempre più aperta.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su DAZN, come stabilito dagli accordi sui diritti televisivi pattuiti all’alba della stagione sportiva. Per l’occasione, Como-Juve, Torino Genoa e Lecce-Bologna avranno spazio anche sui canali Sky Sport, in HD e 4KHDR. Servizio streaming attivo sulle applicazioni di DAZN, Sky Go e Now, con la possibilità di accedere alle piattaforme mobili tramite un semplice login, previo abbonamento.

Serie A, il programma della 24a giornata

Como-Juventus Venerdì 7 febbraio ore 20:45 DAZN/Sky Sport Verona-Atalanta Sabato 8 febbraio ore 15 DAZN Empoli-Milan Sabato 8 febbraio ore 18 DAZN Torino-Genoa Sabato 8 febbraio ore 20:45 DAZN/Sky Sport Venezia-Roma Domenica 9 febbraio ore 12:30 DAZN Lazio-Monza Domenica 9 febbraio ore 15 DAZN Cagliari-Parma Domenica 9 febbraio ore 15 DAZN Lecce-Bologna Domenica 9 febbraio ore 18 DAZN/Sky Sport Napoli-Udinese Domenica 9 febbraio ore 20:45 DAZN Inter-Fiorentina Lunedì 10 febbraio ore 20:45 DAZN

Le partite sono tutte in diretta su Dazn fai qui il tuo abbonamento

Le partite di oggi, venerdì 7 febbraio

Juve a Como in cerca di continuità, nell’anticipo delle 20:45. Prima di concentrarsi sull’andata dei playoff di Champions League, i ragazzi di Thiago Motta sono chiamati ad affrontare la formazione allenata dall’ambizioso Cesc Fabregas, apparsa a proprio agio contro le big del campionato. I bianconeri si godono il buon momento di Kolo Muani e un ritrovato Vlahovic, che sembra aver accettato il ruolo di comprimario per il bene del gruppo.

Le partite di domani, sabato 8 febbraio

L’ Atalanta approda al “Bentegodi” per centrare il bersaglio grosso, contro un Hellas Verona a caccia di punti salvezza, dopo un mercato caratterizzato da tanti cambiamenti. Gasperini, dopo Kossonou, ha perso anche Kolasinac, Scalvini e Scamacca e dovrà fare di necessità virtù, considerando anche la pesante assenza di Ademola Lookman. Una Dea in emergenza, che ha trovato nuova linfa nella verve di Daniel Maldini. Start alle ore 15 .

approda al “Bentegodi” per centrare il bersaglio grosso, contro un a caccia di punti salvezza, dopo un mercato caratterizzato da tanti cambiamenti. Gasperini, dopo Kossonou, ha perso anche Kolasinac, Scalvini e Scamacca e dovrà fare di necessità virtù, considerando anche la pesante assenza di Ademola Lookman. Una Dea in emergenza, che ha trovato nuova linfa nella verve di Daniel Maldini. Start alle . Alle ore 18 , invece, tocca al Milan di Sergio Conceiçao, ospite dell’ Empoli al “Castellani”, in occasione di una sfida che costringe i rossoneri a vincere, per smaltire le scorie e la delusione accumulate al termine del derby con l’Inter, pareggiato allo scadere da De Vrij. Il successo in Coppa Italia, però, ha ridato fiducia all’ambiente milanista, rinfrancato dagli acquisti last minute operati da Ibra e soci.

, invece, tocca al di Sergio Conceiçao, ospite dell’ al “Castellani”, in occasione di una sfida che costringe i rossoneri a vincere, per smaltire le scorie e la delusione accumulate al termine del derby con l’Inter, pareggiato allo scadere da De Vrij. Il successo in Coppa Italia, però, ha ridato fiducia all’ambiente milanista, rinfrancato dagli acquisti last minute operati da Ibra e soci. Torino e Genoa protagoniste allo stadio Olimpico “Grande Torino” alle ore 20:45, per capire cosa fare da grandi. L’obiettivo è archiviare quanto prima il discorso salvezza e viaggiare a cavallo tra la parte destra e la colonna sinistra della classifica. Balotelli è rimasto alla corte di Patrick Vieira, ma difficilmente troverà spazio di qui in avanti, nonostante i suoi ultimi segnali social. Curiosità per vedere Casadei all’opera in granata.

Le partite di domenica, 9 febbraio

Lunch match al “Penzo”, con il Venezia che sfida la Roma di Claudio Ranieri, appena eliminata dalla Coppa Italia, per mano del Milan. Arancioneroverdi ancora in corsa per la salvezza, mentre i giallorossi sono riusciti a risalire la china nell’ultimo mese e non hanno intenzione di fermarsi. Ritrovare solidità difensiva è uno degli obiettivi principali di entrambe le squadre.

che sfida la di Claudio Ranieri, appena eliminata dalla Coppa Italia, per mano del Milan. Arancioneroverdi ancora in corsa per la salvezza, mentre i giallorossi sono riusciti a risalire la china nell’ultimo mese e non hanno intenzione di fermarsi. Ritrovare solidità difensiva è uno degli obiettivi principali di entrambe le squadre. Alle 15, spazio a Lazio-Monza e Cagliari-Parma : in palio punti importantissimi per la zona Champions e, soprattutto, per le ultime posizioni della graduatoria, con i brianzoli che hanno perso diversi elementi importanti nel corso del mercato invernale. Per i sardi, così come per i ducali, si tratta di uno scontro diretto in piena regola, che potrebbe dire tanto sul futuro delle due compagini.

: in palio punti importantissimi per la zona Champions e, soprattutto, per le ultime posizioni della graduatoria, con i brianzoli che hanno perso diversi elementi importanti nel corso del mercato invernale. Per i sardi, così come per i ducali, si tratta di uno scontro diretto in piena regola, che potrebbe dire tanto sul futuro delle due compagini. Alle 18 riflettori puntati sul Bologna di Vincenzo Italiano, che in settimana si è guadagnato il pass per le semifinali di Coppa Italia, che mancavano da più di 25 anni. Lecce avversario ostico al “Via del Mare”, con Giampaolo che vuole a tutti i costi conquistare un risultato positivo, valorizzando il mercato portato avanti da Pantaleo Corvino.

riflettori puntati sul di Vincenzo Italiano, che in settimana si è guadagnato il pass per le semifinali di Coppa Italia, che mancavano da più di 25 anni. avversario ostico al “Via del Mare”, con Giampaolo che vuole a tutti i costi conquistare un risultato positivo, valorizzando il mercato portato avanti da Pantaleo Corvino. Napoli in campo alle 20:45 al “Maradona”, contro l’Udinese di Kosta Runjaic. Salvezza ad un passo per i friulani, mentre gli azzurri possono ora guardare la classifica senza asterischi. +3 sull’Inter che lascia ben sperare, nonostante le polemiche hanno accompagnato la chiusura della sessione di mercato e la conferenza stampa del ds Giovanni Manna.

Le partite di lunedì, 10 febbraio

“Replay” di Inter-Fiorentina a San Siro, dopo la pesante sconfitta incassata dalla squadra di Simone Inzaghi a Firenze, contro una viola in emergenza. Moise Kean, ancora una volta, assoluto mattatore e capocannoniere dei suoi. Grande curiosità per i nuovi acquisti arrivati alla corte di Palladino, a partire da Nicolò Fagioli, mentre i campioni d’Italia in carica devono dare una risposta importante per cancellare la brutta prestazione del “Franchi”. Calcio d’inizio previsto per le ore 20:45.

Per seguire live tutte queste partite, le migliori cronache in tempo reale le trovi qui su Virgilio Sport.

Se invece vuoi vedere tutto il campionato di Serie A 2024-25 in diretta tv e streaming sottoscrivi qui il tuo abbonamento a DAZN.