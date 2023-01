Ultimo aggiornamento 13-01-2023 12:35

Il campionato di calcio di Serie A 2022-23 gioca la sua 18a giornata. La supersfida di questo turno è Napoli-Juve: un vero e proprio scontro scudetto, visto che i partenopei già campioni d’inverno, guidano la classifica con 7 punti di vantaggio proprio sui bianconeri. La partita sarà importantissima e può riaprire la corsa allo scudetto oppure segnare una seria ipoteca a favore della squadra di Spalletti. Interessante anche Roma-Fiorentina. Partite abbordabili per le due milanesi che seguono in classifica.

La situazione in classifica prima della 18a giornata

Alla vigilia della 18a giornata la situazione in classifica era questa: Napoli 44 punti; Milan e Juventus 37, Inter 34. Queste sono per adesso le magnifiche 4 della zona Champions e che verosimilmente si contenderanno lo scudetto. Poi a quota 31 Lazio, Roma e Atalanta che occupano la zona coppe. Seguono: Udinese 25, Torino e Fiorentina 23; Bologna, Empoli e Lecce 19, Salernitana e Monza 18. In zona pericolante Sassuolo 16 e Spezia 15 punti. In zona retrocessione per adesso ci sono: Samp e Verona a 9 punti, Cremonese ultima a 7 punti.

Le partite in programma per la 18a giornata e dove vederle in diretta

Napoli–Juventus 13-gen 20.45 DAZN Cremonese–Monza 14-gen 15.00 DAZN Lecce–Milan 14-gen 18.00 DAZN Inter–Verona 14-gen 20.45 DAZN SKY Sassuolo–Lazio 15-gen 12.30 DAZN SKY Torino–Spezia 15-gen 15.00 DAZN Udinese–Bologna 15-gen 15.00 DAZN Atalanta–Salernitana 15-gen 18.00 DAZN Roma–Fiorentina 15-gen 20.45 DAZN Empoli–Sampdoria 16-gen 20.45 DAZN SKY

Le partite di venerdì 13 gennaio

Oggi si gioca Napoli-Juve alle 20.45. La partita mette di fronte la prima in classifica e una delle due più immediate inseguitrici. Il percorso delle due formazioni, lo sappiamo, è stato sin qui opposto. Il Napoli ha avuto un avvio di stagione eccezionale sia in campionato sia in Champions. Ha vinto praticamente sempre e ha conosciuto il primo stop a San Siro una settimana fa contro l’Inter, poi si è subito rimessa in carreggiata vincendo a Genova. Gli azzurri di Spalletti hanno messo 7 punti tra sé e il duo Milan Juve che la segue in classifica, giocando un ottimo calcio, segnando parecchio e lanciando giocatori nuovi come il funambolico Kvara o il gigante Osimhen finora rivelatisi le armi in più in una rosa mai come quest’anno ampia e competitiva.

La Juve invece ha avuto un avvio horror: già fuori dalla Champions e attardata in campionato, travolta da inchieste giudiziarie e con tantissimi giocatori importanti infortunati. Prima della sosta però i bianconeri si sono ricompattati e hanno inanellato 8 vittorie di fila, senza mai subire reti. Hanno recuperato qualcosa sul Napoli, ma soprattutto sul resto delle avversarie che sono state via via raggiunte e superate fino a issare il team di Allegri al secondo posto. Il gioco espresso non piace ai più, ma è stato se non altro molto redditizio. La sfida di stasera è un vero crocevia per lo scudetto: una vittoria del Napoli spalancherebbe di fatto la strada per lo scudetto agli azzurri, in caso di vittoria della Juve il campionato ripartirebbe quasi da zero. Insomma una partita che si annuncia tesissima e assolutamente da non perdere. Clicca qui per fare subito l’abbonamento a Dazn e vedere Napoli-Juve in diretta

Le partite di sabato 14 gennaio

Oggi si giocano tre partite. Alle 15.00 sfida salvezza Cremonese-Monza. I grigiorossi sono ultimi in classifica e, nonostante un organico di tutto rispetto, un allenatore interessante e un buon calcio prodotto sono quasi alla disperazione. Devono assolutamente fare tre punti contro il Monza che invece si sta trovando abbastanza a suo agio nel campionato di Serie A. E’ reduce da un prestigioso pareggio contro l’Inter e vuole mettere in cascina altri punti per arrivare quanto prima alla quota salvezza.

Alle 18.00 c’è Lecce-Milan. I rossoneri sono secondi in classifica, ma stanno affrontando un periodo difficile. Prima il pareggio subito in casa in rimonta contro la Roma, poi la clamorosa eliminazione in Coppa Italia contro il Torino in 10 uomini. La partita in terra salentina arriva nel momento sbagliato, perché di contro i giallorossi di Baroni sembrano in grande spolvero e quanto mai decisi a rendere complicato il pomeriggio di Pioli. Ci sarà da soffrire.

Alle 20.45 in campo l’altra milanese: Inter-Verona. Partita sulla carta nettamente a favore dei nerazzurri, che però non è che abbiano esattamente brillato nelle ultime uscite. Il Verona per contro ha iniziato l’anno con nuovo piglio: 4 punti in due gare che l’hanno smosso dall’ultimo posto in classifica e ridato entusiasmo alla squadra. Inzaghi sa di non poter buttar via altri punti anche perché davanti corrono e dietro le romane tengono botta.

Le partite di domenica 15 gennaio

Oggi si giocano ben 5 partite. Alle 12.30 si comincia con Sassuolo-Lazio. Sfida tra due squadre che hanno cominciato male l’anno nuovo. In entrambi i casi servono punti per raddrizzare la classifica. Alle 15.00 si giocano Torino-Spezia e Udinese-Bologna, sfide tra squadre abbastanza simili tra loro, che cercano punti importanti per affrontare il girone di ritorno con meno patemi possibile. Alle 18.00 attenzione a Atalanta-Salernitana: la Dea si sta ritrovando dopo un periodo di appannamento, i giovani e giovanissimi stanno dando nuova linfa e adesso è tornata in zona coppe; la Salernitana alterna prestazioni importanti a fasi di amnesia ma resta sempre una mina vagante del campionato. La giornata si conclude alle 20.45 con il secondo big match di questo 18° turno: Roma-Fiorentina. Partita sempre molto difficile dal punto di vista dell’ordine pubblico, due squadre che quando sono in palla hanno tutti i numeri per dare spettacolo. I punti in palio sono pesanti, la Viola vuole risalire e andare a occupare il posto in classifica che le compete, Mou non vuole abbandonare l’obiettivo Champions. Sarà battaglia.

La partita di lunedì 16 gennaio

La 18a giornata si conclude alle 20.45 di lunedì 16 gennaio con Empoli-Samp. Il match è importante soprattutto per la Samp alle prese con una classifica molto deficitaria. Stankovic sta dando nuovo entusiasmo ma la strada verso la salvezza è ancora lunghissima e passa attraverso partite decisive come quella del Castellani. L’Empoli sta facendo il suo solito campionato fatto di buon gioco, valorizzazione dei giovani. Una vittoria spalancherebbe le strade per il centro classifica e Zanetti non vuole perdere l’occasione.

Per vedere tutte queste partite in diretta: abbonati qui a Dazn

FAQ A che ora si gioca Napoli-Juve? Alle 20.45 di venerdì 13 gennaio 2023 A che ora si gioca Lecce-Milan? Alle 18.00 di sabato 14 gennaio 2023 A che ora si gioca Inter-Verona? Alle 20.45 di sabato 14 gennaio 2023 A che ora si gioca Roma-Fiorentina? Alle 20.45 di sabato 14 gennaio 2023

VIRGILIO SPORT