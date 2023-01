Campionato di calcio di Serie A 2022-23: tutte le partite in calendario oggi. Oltre al big match Napoli-Roma anche altre sfide importanti

28-01-2023 08:00

Il campionato di calcio di Serie A 2022-23 gioca la sua 20a giornata. Il turno si presenta molto articolato con le due partite giocate ieri, altre 3 di sabato, 4 di domenica e un posticipo il lunedì. Su tutte spicca Napoli-Roma, il cosiddetto “derby del sud” che mette di fronte la dominatrice del campionato e la squadra più in forma del momento. Impegni casalinghi per Milan, Lazio e Juve, quasi casalingo per l’Inter.

La situazione in classifica prima della 20a giornata

Alla vigilia della 20a giornata la situazione in classifica era questa: Napoli 50 punti; Milan 38, Inter, Roma e Lazio 37. Queste sono per adesso le squadre che occupano i posti Champions ed Europa League e sono seguite da vicino dall’Atalanta a quota 35. Seguono: Udinese 28, Torino 26; Empoli 25, Fiorentina, Juventus (-15) e Bologna 23, Monza 22, Lecce 20, Salernitana e Spezia 18. In zona pericolante Sassuolo 16 punti. In zona retrocessione per adesso ci sono: Verona 12, Samp 9 , Cremonese ultima a 8 punti.

Le partite in programma per la 20a giornata e dove vederle in diretta

Bologna-Spezia 27-gen 18.30 DAZN Lecce-Salernitana 27-gen 20.45 DAZN Empoli-Torino 28-gen 15.00 DAZN Cremonese-Inter 28-gen 18.00 DAZN Atalanta-Sampdoria 28-gen 20.45 DAZN SKY Milan-Sassuolo 29-gen 12.30 DAZN SKY Juventus-Monza 29-gen 15.00 DAZN Lazio-Fiorentina 29-gen 18.00 DAZN Napoli-Roma 29-gen 20.45 DAZN Udinese-Verona 30-gen 20.45 DAZN SKY

Le partite di sabato 28 gennaio

Oggi si giocano 3 partite.

Alle 15.00 c’è Empoli-Torino , partita equilibratissima tra squadre quasi appaiate in classifica che vengono da due belle vittorie.

, partita equilibratissima tra squadre quasi appaiate in classifica che vengono da due belle vittorie. Alle 18.00 in campo Cremonese-Inter : i nerazzurri un po’ altalenanti che passano dal trionfo in Supercoppa alla figuraccia con l’Empoli, fanno visita ai grigiorossi ultimi ma molto vitali. Occhio a prendere il match sotto gamba.

: i nerazzurri un po’ altalenanti che passano dal trionfo in Supercoppa alla figuraccia con l’Empoli, fanno visita ai grigiorossi ultimi ma molto vitali. Occhio a prendere il match sotto gamba. Alle 20.45 c’è Atalanta Sampdoria: la Dea è in grande spolvero, la Doria è in grande crisi, una cerca punti per sognare in grande, l’altra per sopravvivere. Partita dal pronostico segnato ma che potrebbe nascondere insidie se affrontata male dai bergamaschi.

Le partite di domenica 29 gennaio

Oggi si giocano 4 partite.

Alle 12.30 gustoso lunch match Milan-Sassuolo . Il Milan è in crisi nera come anche il Sassuolo: i rossoneri giocano male e non vincono, i neroverdi non sono mai stati così bassi in classifica da tanti anni. Partita che entrambe non possono sbagliare

. Il Milan è in crisi nera come anche il Sassuolo: i rossoneri giocano male e non vincono, i neroverdi non sono mai stati così bassi in classifica da tanti anni. Partita che entrambe non possono sbagliare Alle 15.00 Juve-Monza . Replay della partita di Coppa Italia giocata solo una settimana fa. In quel caso i brianzoli misero in seria difficoltà Madama, che per il resto ad affrontare enormi difficoltà c’è abituata. La mazzata della penalizzazione pesa come un macigno e pure le cassandre che invocano sventure per gli altri filoni giudiziari in corso. Non si sa come la squadra possa restare compatta in una situazione del genere, fatto sta che la missione di Allegri è fare più punti possibile per non si capisce bene quale obiettivo (coppe? salvezza? onore?). Partita che si annuncia complicata e per questo da vedere.

. Replay della partita di Coppa Italia giocata solo una settimana fa. In quel caso i brianzoli misero in seria difficoltà Madama, che per il resto ad affrontare enormi difficoltà c’è abituata. La mazzata della penalizzazione pesa come un macigno e pure le cassandre che invocano sventure per gli altri filoni giudiziari in corso. Non si sa come la squadra possa restare compatta in una situazione del genere, fatto sta che la missione di Allegri è fare più punti possibile per non si capisce bene quale obiettivo (coppe? salvezza? onore?). Partita che si annuncia complicata e per questo da vedere. Alle 18.00 Lazio-Fiorentina . Sarri è riuscito a tornare in zona Champions anche senza Immobile, dimostrando che con gli schemi (e con un Milinkovic a livelli stellari) si può anche fare a meno di una Scarpa d’Oro. La Viola è quanto mai enigmatica: chissà se vedremo quella veloce e spigliata o la sua sorella lenta e macchinosa che in questa stagione spesso le si è alternata. Partita che dirà quali ambizioni può legittimamente cullare il giocattolo di Lotito.

. Sarri è riuscito a tornare in zona Champions anche senza Immobile, dimostrando che con gli schemi (e con un Milinkovic a livelli stellari) si può anche fare a meno di una Scarpa d’Oro. La Viola è quanto mai enigmatica: chissà se vedremo quella veloce e spigliata o la sua sorella lenta e macchinosa che in questa stagione spesso le si è alternata. Partita che dirà quali ambizioni può legittimamente cullare il giocattolo di Lotito. Alle 20.45 Napoli-Roma. La partitissima. Il Maradona aspetta questo momento per iniziare il conto alla rovescia verso lo scudetto. Le due squadre sono distanziatissime in classifica ma, è inutile negarlo, a Mou piacerebbe da matti fare uno sgarro a Spalletti e fare il guastafeste. La sua Roma è in un momento di grazia, nel senso che pur giocando maluccio fa punti, non becca gol e segna quanto basta (che detta così sembra di parlare della Juve di Allegri…). Il pronostico è tutto dalla parte del Napoli, ma se in questo momento c’è una squadra che possa darle se non altro fastidio questa è la Roma. Partita tutta da vedere: qui la diretta

Le partite di lunedì 30 gennaio

Oggi si gioca una sola partita.

Alle 20.45 Udinese-Verona. Derby del Nord-est. Partita mai facile da pronosticare, in cui può succedere di tutto. I friulani in questo momento (complice la penalizzazione della Juve) sono in zona coppe e non intendono togliercisi. Il Verona è terz’ultimo ma sprizza vitalità e da quel brutto posto in classifica intende risalire quanto prima. Partita da non perdere.

FAQ A che ora si gioca Napoli-Roma? Alle 20.45 di domenica 29 gennaio A che ora si gioca Juve-Monza? Alle 15.00 di domenica 29 gennaio A che ora si gioca Lazio-Fiorentina? Alle 18.00 di domenica 29 gennaio A che ora si gioca Cremonese-Inter? Alle 18.00 di sabato 28 gennaio

