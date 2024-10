Serie A, le partite di oggi: dove vedere Milan-Udinese e Juventus-Lazio

La programmazione delle gare dell'8a giornata del campionato di Serie A 2024-25: di seguito gli orari, le date e la diretta tv

Archiviata la seconda sosta della stagione dedicata alle nazionali, si torna in campo in Serie A per l’8a giornata di campionato, che si apre oggi con Genoa-Bologna e Como-Parma. Il turno si chiuderà con il Monday Night Verona-Monza.

La situazione in classifica prima dell’8a giornata

In testa alla classifica c’è sempre il Napoli di Antonio Conte, con 16 punti all’attivo e due lunghezze di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi, che precede il trio formato da Juventus, Lazio e Udinese. Alle spalle del tandem Milan-Torino il poker guidato da Atalanta, Roma, Empoli e Fiorentina, mentre chiudono la graduatoria il Monza di Nesta e il neopromosso Venezia. Lecce e Genoa, al momento, navigano ai confini della zona retrocessione.

Classifica: Napoli 16, Inter 14, Juventus, Lazio e Udinese 13, Milan e Torino 11, Atalanta, Roma, Empoli e Fiorentina 10, Verona 9, Bologna e Como 8, Parma e Cagliari 6, Lecce e Genoa 5, Monza e Venezia 4.

Le partite in programma per l’8a giornata e dove vederle

Genoa-Bologna 19 ottobre 15.00 Dazn Como-Parma 19 ottobre 15.00 Dazn Milan-Udinese 19 ottobre 18.00 Dazn Juventus-Lazio 19 ottobre 20.45 Dazn Sky Empoli-Napoli 20 ottobre 12.30 Dazn Venezia-Atalanta 20 ottobre 15.00 Dazn Lecce-Fiorentina 20 ottobre 15.00 Dazn Cagliari-Torino 20 ottobre 18.00 Dazn Sky Roma-Inter 20 ottobre 20.45 Dazn Verona-Monza 21 ottobre 20.45 Dazn Sky

Le partite di oggi, sabato 19 ottobre

Alle ore 15, si parte con Genoa-Bologna e Como-Parma. A Marassi, Alberto Gilardino deve oscurare un avvio di campionato al di sotto delle aspettative, mentre Vincenzo Italiano ha necessariamente bisogno di punti per migliorare una classifica che non può soddisfare una squadra che lo scorso anno ha centrato la qualificazione alla Champions League. A pochi giorni dalla sfida di Birmingham con l'Aston Villa, sarà importante gestire le energie psico-fisiche, senza perdere altri punti per strada. In riva al lago, invece, i lariani di Cesc Fabregas vogliono approfittare delle assenze dei ducali e dare continuità a quanto di buono fatto all'alba della sosta.

Alle 18 tocca a Milan e Udinese, protagoniste a San Siro. I rossoneri, orfani di capitan Theo Hernandez, non possono più sbagliare, se l'obiettivo resta la vittoria dello Scudetto. Il primo a dover dare delle risposte è proprio Paulo Fonseca, contro una squadra che non starà a guardare. In tal senso, Runjaic si affiderà alla coppia Lucca-Thauvin, nella speranza di fare il colpaccio alla Scala del Calcio.

Big match alle 20.45, con la Juventus di Thiago Motta che ospita la Lazio di Marco Baroni allo Stadium. Bianconeri in piena emergenza, con tanti problemi sulle corsie esterne e in mezzo al campo. I biancocelesti, in fiducia, hanno intenzione di ribaltare il trend negativo che ha spesso caratterizzato le gare giocate a Torino contro la Vecchia Signora. Gli ingredienti per una grande partita ci sono tutti.

Le partite di domani, domenica 20 ottobre

Domenica di calcio che si apre alle ore 12.30 con il lunch match Empoli-Napoli. Presenti più di 4.000 tifosi partenopei, con il club toscano che è stato costretto ad aprire un settore supplementare per rispondere all'alta domanda di biglietti. Grande curiosità per i nuovi acquisti, con cui Conte ha avuto modo di lavorare intensamente durante la sosta. Riflettori puntati su David Neres, ma occhio alla tenuta difensiva dei padroni di casa al "Castellani".

Doppio confronto alle 15, con Venezia-Atalanta e Lecce-Fiorentina a prendersi la scena. L'obiettivo dei lagunari è lasciare l'ultimo posto in classifica, mentre i bergamaschi vogliono presentarsi nel migliore dei modi alla sfida di Champions con il Celtic. La viola, dal canto suo, ha ritrovato il sorriso grazie alla rocambolesca vittoria con il Milan di Fonseca e ha potuto limare alcuni dettagli importanti in queste due settimane. Palladino pronto ad affidarsi a Gudmundsson e Kean (recuperato), contro un Lecce che rappresenta sempre un osso duro tra le mura amiche.

Alle ore 18, il Torino di Paolo Vanoli va a far visita al Cagliari di Davide Nicola in occasione di uno scontro molto affascinante. Non ci si aspetta una gara spettacolare, ma è attesa la reazione dei granata dopo il grave infortunio patito da Duvan Zapata contro l'Inter. Sardi in cerca di continuità e punti salvezza.

La partita di cartello dell'8a giornata è senza dubbio Roma-Inter, in programma all'Olimpico alle ore 20.45. Primo vero big match dell'era Juric, con i giallorossi pronti ad ospitare i campioni d'Italia in carica, in uno di quegli incontri che può diventare un autentico spartiacque. I nerazzurri ritrovano Barella ma perdono Zielinski, mentre i padroni di casa potranno fare affidamento su Paulo Dybala e Artem Dovbyk, che hanno smaltito i rispettivi problemi.

Le partite di lunedì 21 ottobre

L’ottavo turno di campionato si chiude con il Monday Night tra Hellas Verona e Monza, che vede di fronte due squadre che lotteranno fino alla fine per il medesimo obiettivo. La squadra di Paolo Zanetti vuole far valere il fattore campo, mentre i brianzoli sono ancora alla ricerca della prima vittoria in questa Serie A. Daniel Maldini, reduce dall’esordio in nazionale maggiore, è chiamato a trascinare il reparto offensivo di Alessandro Nesta.

