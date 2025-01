Serie A: le partite di oggi, i recuperi: dove vedere Inter-Bologna, orario e formazioni

La programmazione dei tre recuperi della 19esima giornata del campionato di Serie A 2024-25: gli orari, le date e la diretta tv

Archiviati gli impegni legati alla Supercoppa Italiana, Milan, Inter, Atalanta e Juventus hanno la possibilità di recuperare le gare originariamente in programma nel weekend dedicato alla 19esima giornata di Serie A, l’ultima del girone d’andata.

Dove vedere i recuperi della 19a giornata di Serie A in tv e streaming

All’indomani del 20° turno di Serie A, è tempo di recuperare le tre gare relative alla 19esima giornata, rinviate a causa della Supercoppa Italiana organizzata a Riyad. Oggi toccherà all’Inter di Simone Inzaghi, pronta ad ospitare il Bologna di Vincenzo Italiano a San Siro.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su DAZN, come stabilito dagli accordi sui diritti televisivi pattuiti all’alba della stagione sportiva. Per l’occasione, Como-Milan e Atalanta-Juventus avranno spazio anche sui canali Sky Sport, in HD e 4KHDR. Inter-Bologna, invece, sarà un’esclusiva DAZN. Servizio streaming attivo sulle applicazioni di DAZN, Sky Go e Now, con la possibilità di accedere alle piattaforme mobili tramite un semplice login, previo abbonamento.

Serie A, il programma dei recuperi

Como-Milan Martedì 14 gennaio 1-2 DAZN/Sky Atalanta-Juventus Martedì 14 gennaio 1-1 DAZN/Sky Inter-Bologna Mercoledì 15 gennaio ore 20:45 DAZN/Sky

Le partite di oggi, mercoledì 15 gennaio

Luci a San Siro alle ore 20:45, con l’Inter di Simone Inzaghi che se la vedrà con l’ambizioso Bologna di Vincenzo Italiano, ferito dal pari incassato in extremis contro la Roma di Claudio Ranieri. Per i nerazzurri l’opportunità di tenere il passo del Napoli di Conte, in attesa di recuperare la sfida con la Fiorentina di Palladino, mentre gli emiliani faranno di tutto per rimanere attaccati alla zona Europa, conoscendo già i risultati di Milan e Juve.

