Il campionato di calcio di Serie A 2022-23 gioca la sua 12a giornata. Il cartellone di questa giornata non prevede particolari big match. Giocano in casa Napoli, Inter e Lazio; mentre affrontano trasferte insidiose Juve, Roma e soprattutto il Milan che gioca sul campo del Torino. Diversi scontri salvezza nella zona bassa della classifica.

La situazione in classifica prima della 12a giornata

Alla vigilia della 12a giornata la situazione in classifica era questa: Napoli 29 punti; Milan 26, Atalanta e Lazio 24. In zona coppe per ora ci sono: Roma 22 e Udinese a 21 con l’Inter. Ottava la Juventus a quota 19. Poi il Sassuolo a 15 punti, Torino 14, Salernitana 13, Empoli 11, Monza, Bologna e Fiorentina 10, Spezia 9, Lecce 8 punti. Attualmente le ultime 3 posizioni in classifica sono occupate da: Sampdoria con 6 punti, Verona con 5 punti, chiude la Cremonese con 4.

Le partite in programma per la 12a giornata e dove vederle in diretta

NAPOLI-SASSUOLO 29-ott 15.00 DAZN LECCE-JUVENTUS 29-ott 18.00 DAZN INTER-SAMPDORIA 29-ott 20.45 DAZN SKY EMPOLI-ATALANTA 30-ott 12.30 DAZN SKY CREMONESE-UDINESE 30-ott 15.00 DAZN SPEZIA-FIORENTINA 30-ott 15.00 DAZN LAZIO-SALERNITANA 30-ott 18.00 DAZN TORINO-MILAN 30-ott 20.45 DAZN HELLAS VERONA-ROMA 31-ott 18.30 DAZN MONZA-BOLOGNA 31-ott 20.45 DAZN SKY

Le partite di sabato 29 ottobre

Oggi ci sono in programma tre partite che vedono impegnate altrettante big del campionato. Intanto alle 15.00 rompe il ghiaccio la capolista in Napoli-Sassuolo. Gli azzurri di Spalletti galvanizzati da un avvio di stagione eccezionale, vogliono continuare a correre: al Maradona arriva il Sassuolo e sulla carta non c’è partita. Ma i giovani di Dionisi hanno talento e corsa e quindi aspettiamoci come minimo una partita divertente. Per la prima volta da ex Jack Raspadori contro il club che lo ha cullato.

Alle 18.00 c’è Lecce-Juve. La partita sulla carta avrebbe un esito scontato, se solo la Juve fosse anche solo la metà della macchina da gol che a vigilia campionato tutti credevano. La realtà parla di una squadra in grossa difficoltà, senza un gioco convincente, poca personalità e forse anche pochissima serenità. Giocare sempre senza quasi tutti i propri top player (Chiesa, Pogba, Bremer, Di Maria etc) sarebbe difficile per ogni squadra e la Juve non è da meno. Lecce però deve essere per i bianconeri una tappa fondamentale per non perdere il filo con il campionato perché le altre corrono e adesso non sono più ammessi errori.

Alle 20.45 si chiude il primo round con Inter-Samp. I nerazzurri dopo un paio di settimane strambe si sono rimessi in carreggiata, con qualche aiutino non richiesto hanno superato la crisi e adesso vogliono recuperare il terreno perso in classifica. A San Siro con il ruolo di vittima designata c’è la Samp del grande ex Stankovic. I tre punti dovrebbero arrivare senza problemi, ma la Samp a Cremona ha dimostrato di essere viva.

Le partite di domenica 30 ottobre

Il lunch match di Domenica 30 ottobre alle 12.30 è Empoli-Atalanta: le ambizioni di alta classifica dei bergamaschi contro l’entusiasmo dei giovani toscani di Zanetti. Alle 15.00 si prosegue con Cremonese-Udinese e Spezia-Fiorentina. Nel primo caso due squadre simili come impostazione ma con classifiche completamente opposte, nel secondo caso il grande ritorno di Vincenzo Italiano lì dove tutto cominciò: il Picco non ha mai perdonato il grande tradimento del siculo e per lui di sicuro è prevista un’accoglienza calda.

Alle 18.00 il primo dei due big-match di giornata: Lazio-Salernitana. La armata azzurra del generale Sarri mette nel mirino la Salernitana (club ex fratellastro per via del patron Lotito): le aquile sono troppo in palla e lanciati per fermarsi proprio contro un avversario così abbordabile. Alle 20.45 l’unico big-match di giornata: Torino-Milan. La partita per Pioli e i suoi è delicatissima perché di fronte c’è un avversario scorbutico e mai facile, servono i tre punti per stare in scia al Napoli e poi perché mercoledì c’è il match più importante di questo fine d’anno contro il Salisburgo per la qualificazione di Champions. Milan favoritissimo sulla carta ma se la dovrà sudare.

Le partite di lunedì 31 ottobre

Il programma di questa 12a giornata si completa lunedì 31 ottobre con due partite: alle 18.30 c’è Verona-Roma partita importante per entrambe, gli scaligeri devono uscire dalle sabbie mobili e Mou non può perdere contatto con le squadre di vertice e alle 20.45 Monza-Bologna match tra due squadre appaiate in classifica, quindi equilibratissimo sulla carta ma con un pensiero allo sfortunato Pablo Marì.

