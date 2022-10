01-10-2022 10:00

Il campionato di calcio di Serie A 2022-23 gioca la sua 8a giornata. Ci sono in programma alcune partite importantissime per la parte alta della classifica, su tutte spicca Inter-Roma. Impegni casalinghi per Atalanta, Juve, Lazio e Napoli, giocano in trasferta invece Milan e Udinese.

La situazione in classifica prima della 8a giornata

Quando tutte le squadre hanno disputato sette partite la situazione in classifica in Serie A è la seguente: Napoli e Atalanta sono prime con 17 punti. Segue l’Udinese a quota 16. Quarte a pari merito Milan e Lazio con 14 punti, sesta la Roma con 13 punti. A quota 12 c’è l’Inter. Con 10 punti ci sono Juventus e Torino. Seguono Fiorentina e Sassuolo a 9 punti, lo Spezia a 8, Salernitana ed Empoli 7, Lecce e Bologna 6, Verona 5. Le ultime tre sono: Monza con 4 punti e Cremonese e Samp con solo 2 punti.

Le partite in programma per l’8a giornata e dove vederle in diretta

Napoli-Torino 01-ott 15.00 DAZN Inter-Roma 01-ott 18.00 DAZN Empoli-Milan 01-ott 20.45 DAZN SKY Lazio-Spezia 02-ott 12.30 DAZN SKY Lecce-Cremonese 02-ott 15.00 DAZN Sampdoria-Monza 02-ott 15.00 DAZN Sassuolo-Salernitana 02-ott 15.00 DAZN Atalanta—Fiorentina 02-ott 18.00 DAZN Juventus-Bologna 02-ott 20.45 DAZN Verona-Udinese 03-ott 20.45 DAZN SKY

Le partite di sabato 1 ottobre 2022

Sabato 1 ottobre si comincia alle 15.00 con Napoli-Torino. Confronto tra due squadre molto diverse. Il Napoli di Spalletti tenta sempre il gioco d’attacco con le folate e i dribbling dei suoi fenomeni: Kvara sta facendo sfracelli e al Maradona sognano in grande ormai. Il Toro di Juric è squadra molto pragmatica: poco spettacolo ma gioco molto lineare e fisico. Partita sulla carta piuttosto favorevole per gli Azzurri di casa, ma attenzione al vecchio cuore granata che ha già fatto venire palpitazioni ad altre big (leggi Inter). Alle 18.00 si gioca il vero big match della Giornata, ossia Inter-Roma. Partita da tripla si sarebbe detto un tempo. Sulla carta match aperto a ogni risultato: Mourinho ogni volta che rientra a SanSiro è come se tornasse a casa sua, ma stavolta The Special One sa benissimo che servono i 3 punti anche contro dirette concorrenti per poter ambire allo scudetto. Partita da non perdere. In serata c’è Empoli-Milan. I rossoneri alternano buone cose ad altre molto meno buone, l’Empoli è una squadra che corre molto. Serve un Diavolo con le corna affilate per passare al Castellani. Partita non banale ma assolutamente alla portata di Pioli e co.

Le partite di domenica 2 ottobre 2022

Domenica 2 ottobre si comincia alle 12.30 con Lazio-Spezia, partita sulla carta a senso unico: ma gli aquilotti potrebbero avere in canna il partitone che non ti aspetti; alle 15.00 tre partite per la zona salvezza: Lecce-Cremonese, Samp-Monza e Sassuolo-Salernitana e una invece per i quartieri alti: Atalanta-Fiorentina, partita che l’anno scorso segnò in negativo la stagione della Dea ma che quest’anno potrebbe riproiettare la giovane Dea verso vette impensabili. Alle 20.45 c’è Juve-Bologna. Partita fondamentale per i bianconeri e per Allegri, se sono vere tutte le cose che trapelano sulla tenuta della sua panchina. Serve che le figurine messe assieme in qualche modo dalla Vecchia Signora si ricordino di essere anche dei calciatori veri: corrano, giochino con entusiasmo e grinta, impongano la legge del più forte almeno contro avversarie assolutamente abbordabili come il Bologna post Miha.

La partita di lunedì 3 ottobre 2022

L’ottava giornata si conclude lunedì 3 ottobre alle 20.45 con il derby veneto Verona-Udinese, che a seconda dei risultati potrebbero portare le zebrette friulane addirittura al primo posto solitario in classifica.

FAQ A che ora si gioca Inter-Roma? Alle 18.00 di sabato 1 ottobre 2022 A che ora si gioca Juve-Bologna? Alle 20.45 di domenica 2 ottobre 2022

