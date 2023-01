26-01-2023 11:00

Il girone di andata della serie A si è appena concluso. Il calcio italiano sta vivendo un momento piuttosto burrascoso dopo la penalizzazione inflitta alla Juventus ma è il momento di tracciare i primi bilanci con tanti giocatori che hanno sorpreso anche gli addetti ai lavori in questa prima parte di stagione.

Napoli: che sorpresa l’accoppiata Kvaratskhelia-Kim

Il mercato estivo del Napoli è stato accompagnato da polemiche e tante perplessità. Gli azzurri hanno ceduto tanti giocatori importanti da Koulibaly a Insigne, passando per Mertens e Fabian Ruiz. Era difficile aspettarsi una prima parte di stagione di questo tipo e gran parte del merito va data a Khvicha Kvaratskhelia. Il giocatore georgiano è senza dubbio la più grande sorpresa di questa prima parte di campionato. Ma merito va dato anche al coreano Kim Min-Jae, che ha raccolto alla grande la pesante eredità lasciata da Koulibaly.

Juventus: la nota lieta è la “Next-Gen”

Come detto, il momento della Juventus non è dei migliori dopo la penalizzazione di 15 punti relativa al caso plusvalenze. Un inizio difficile di stagione poi la ripresa in campionato. Massimiliano Allegri e il club bianconero possono trovare motivo per sorridere guardando al futuro con i giovani che si sono messi in grande evidenza. I più pronti sono Fabio Miretti e Nicolò Fagioli: i due giovani centrocampisti sono stati parte fondamentale della ripresa in campionato, senza dimenticare Iling Junior e Soulé, che potrebbero presto diventare parte integrante della nuova Juve. In casa bianconera il miglior acquisto è stato senza dubbio Arek Milik, che al ritorno in Italia ha dimostrato di essere un attaccante di grande rendimento.

Roma, la vena ritrovata di Paulo Dybala

Paulo Dybala non può essere considerato come una sorpresa. La sua storia parla per lui ma dopo la decisione della Juventus di lasciarlo partire a parametro zero la scorsa estate, qualche dubbio si era insinuato. All’argentino sono bastati pochi mesi in maglia Roma per cancellarli tutti: gol, assist e giocate da leader che confermano che la Joya è ancora uno dei giocatori in grado di fare la differenza nel nostro campionato.

Non solo le big: le sorprese arrivano anche dalla provincia

Tanti volti nuovi per la serie A e come spesso succede sono le cosiddette “provinciali” a portare nuova linfa a cominciare dall’Atalanta. Il team bergamasco rimane tra le squadre più capaci quando si tratta di scoprire e valorizzare i nuovi talenti. Il difensore che sta attirando le attenzioni di tutti è Giorgio Scalvini, reduce da una prima parte di stagione di grande livello ed un valore che già si aggira intorno ai 40 milioni. Ma non è possibile dimenticare Ademola Lookman: il 25enne attaccante inglese di origini nigeriane arrivato a Bergamo per 10 milioni adesso vale almeno il doppio. La sia stagione recita 11 gol e 4 assist ed una serie di giocate di altissimo livello.

Una delle sorprese vola via dall’Italia: Jakub Kiwior continuerà la sua carriera con la maglia dell’Arsenal. Il 22enne si era già messo in grande evidenza nella scorsa stagione e quest’anno ha continuato a migliore fino a conquistare un posto con la Polonia anche ai Mondiali. Per lui ora c’è la Premier. In porta la sorpresa è invece Gianluca Vicario, autore di un girone di andata che lo mette al centro di tante attenzioni in vista del mercato estivo.

Milan e Inter: Kalulu e Dimarco i due riferimenti per il futuro

Inter e Milan stanno vivendo una stagione tra molti alti e bassi. In casa nerazzurra tiene banco il caso Skriniar, ma per il momento ci si può consolare con il rendimento di Federico Dimarco. L’esterno italiano si è preso la fascia sinistra battendo la concorrenza di Gosens e diventando uno degli idoli dei tifosi. Il Milan invece può sorridere per la crescita di Pierre Kalulu, da esterno a centrale, il giovane difensore francese è diventato un punto di riferimento per Stefano Pioli e dimostra di avere ancora margini di miglioramento.