Serie A, le squadre pronte al calcio d'inizio della stagione

Con Inter-Genoa e Hellas Verona-Sassuolo di sabato 21 agosto ore 18:30 prende il via ufficialmente la Serie A 2021/2022. Quella che dovrebbe essere la stagione del “ritorno alla normalità” inizia tra dubbi di mercato e novità tattiche importanti per molte delle squadre di vertice, dall’Inter alla Juventus passando da Napoli, Lazio e Roma.

Quasi tutte, infatti, nel corso di quest’estate hanno cambiato tecnico, a parte Atalanta e Milan. A Torino, la Juventus è entrata nell’Allegri-Bis, dove si spera possa ripercorrere le orme del Lippi-Bis e riprendere il lavoro che aveva interrotto bruscamente 2 anni fa. L’arrivo di Locatelli, unito a quello di Kaio Jorge e al probabile rinnovo di Dybala ci riconsegnano una Juve probabilmente più forte dallo scorso anno e pronta a riprendersi il Trono che è stato suo per 9 anni di fila.

Ma questo potrebbe essere anche il campionato dell‘Atalanta, una squadra ormai da anni al vertice e pronta per entrare di diritto tra le Grandi della Serie A. L’unica cosa che ancora manca al Gasp è proprio la conquista della Serie A, cosa che sarebbe il coronamento di un progetto iniziato molti anni fa. Se dovesse rimanesse Zapata, unito all’acquisto di Demiral e Musso e alla conferma di Gosens, la Dea avrebbe le carte in regola per puntare al Colpaccio.

La squadra più incerta rispetto alla scorsa stagione è l’Inter, in preda ad un marasma societario. La vendita di Hakimi e Lukaku è stata colmata solo in parte, e ci vorrà tempo anche per Simone Inzaghi prima che possa lasciare un’impronta chiara in una squadra che ha giocatori diversi rispetto alla Lazio che ha allenato fin qui.

Proprio la Lazio è anch’essa una grande incognita. Maurizio Sarri si è trovato una squadra poco adatta al suo 4-3-3, e dunque il lavoro del tecnico sembra procedere a rilento. L’arrivo di Felipe Anderson e di Hysaj sono gli unici movimenti di un mercato bloccato. Ma la forza del toscano è nel gioco non negli uomini, e dunque i biancocelesti saranno ancora li a lottare, più verosimilmente, per l’Europa League.

Chi nutre ambizioni di rivalsa è la nuova Roma di Josè Mourinho, che con l’acquisto di Abraham si candida come potenziale sorpresa della stagione. I giallorossi sembrano carichi (e forse un po’ nervosi come dimostra la partita col Betis) ma l’ambiente sembra aver accolto lo Special One molto bene. Lorenzo Pellegrini nuovo capitano incarna uno dei talenti migliori di fine anni ’90, il ritorno di Zaniolo a pieno regime è paragonabile ad un nuovo acquisto.

Poi ecco il Milan, squadra plasmata da Stefano Pioli e che conterà sempre meno su Ibrahimovic e sempre più sui giovani. Per i rossoneri conferme per Tomori e Tonali, oltre a quella probabile di Kessie. L’acquisto di Giroud porta esperienza e gol spettacolari, se il fisico gli regge farà la differenza. Certo, se ne sono andati Donnarumma e Calhanoglu, ma questa potrebbe essere la stagione dell’esplosione di Brahim Diaz. L’obiettivo sicuramente sarà lo scudetto, ma le prestazioni in Champions League saranno fondamentali.

Per ultimo il nuovo Napoli di Luciano Spalletti, alle prese con la grana Lorenzo Insigne ma consapevole di avere una squadra davvero forte. Victor Osimhen dovrà dimostrare di valere i 90 milioni investiti da De Laurentiis un anno fa, Zielinski atteso dal salto di qualità definitivo così come Fabian Ruiz. Tornare tra le prime 4 sarà indispensabile se si vogliono tenere i migliori.

OMNISPORT | 19-08-2021 12:33