Mercato Juve: cessione a sorpresa a centrocampo per prendere Pjanic

La Juventus dopo una lunga trattativa ha acquisito Manuel Locatelli, ma la ristrutturazione del centrocampo bianconero voluta da Massimiliano Allegri non è ancora finita. Il tecnico toscano vuole ribaltare la mediana, punto debole della Vecchia Signora nella scorsa stagione, e ha chiesto ai dirigenti il ritorno di Miralem Pjanic dal Barcellona.

Tutte le parti in causa vogliono chiudere l’affare: i blaugrana vogliono sbarazzarsi di un giocatore che mai si è inserito negli schemi catalani, la Juve vuole riabbracciarlo e lo stesso bosniaco è pronto a ridursi drasticamente lo stipendio pur di tornare a giocare con regolarità a Torino.

A bloccare l’operazione è lo spazio in rosa, che al momento non c’è: la Juventus deve cedere un centrocampista per poter concretizzare il ritorno dell’ex Roma sotto la Mole. A due settimane dalla fine della sessione estiva di calciomercato, si assottigliano le speranze di cedere Aaron Ramsey: lo stipendio troppo alto del gallese ha allontanato tutte le possibili pretendenti. Escluse le partenze di Federico Bernardeschi, che vuole rilanciarsi con Allegri, e di Rodrigo Bentancur, inamovibile per il mister toscano, ecco che a salutare i bianconeri potrebbe essere a sorpresa lo statunitense Weston McKennie.

Alla Continassa non considerano incedibile l’americano, nonostante le buone prestazioni nella sua prima stagione in Serie A: in Premier League non mancano le pretendenti e se arriverà un’offerta importante non è escluso il suo addio, riporta Sky. Liberato lo spazio in rosa, Allegri potrà tornare a godersi Miralem Pjanic.

OMNISPORT | 19-08-2021 09:07